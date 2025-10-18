El impacto de Lali Espósito en la escena musical argentina sigue generando ecos, incluso entre los grandes referentes del rock nacional. En una reciente entrevista con FutuRock, el Indio Solari sorprendió al referirse con admiración a la cantante y actriz luego de escuchar su versión de “Vencedores vencidos”, tema emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, interpretado por Lali durante uno de sus shows en Vélez Sarsfield.

“Me cae simpática Lali”, expresó el Indio, y agregó: “Se nota que no es producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente”.

El músico también reconoció haberle “prestado atención” a la performance de Espósito y aseguró que “había una buena artista también, aunque cante otro género diferente”. Estas declaraciones llegan tras semanas de debate entre fanáticos del rock y el pop por la versión que Lali hizo del clásico ricotero.

El gesto del Indio —que incluso compartió en sus redes un fragmento del show— fue interpretado como un claro guiño de aprobación hacia la artista, quien viene atravesando uno de los momentos más altos de su carrera.

Lali, que recientemente agotó en apenas 40 minutos su quinto show en el estadio Vélez Sarsfield, sigue consolidando su poder de convocatoria y la conexión con su público. Con este nuevo espaldarazo de una figura legendaria como Solari, su impacto trasciende los géneros y reafirma su lugar dentro de la música popular argentina.