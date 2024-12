Wanda Nara sacó a la luz viejas conversaciones exponiendo a Eugenia Suárez e involucrando en el escándalo a Pampita. En los chats se podía ver como la China Suárez arremetía contra Pampita, aunque esto parece no haber afectado el nuevo vínculo entre ambas. ¿Falsedad o venganza contra Wanda?

La China es una de las famosas más mediáticas y polémicas de la farándula. Todos sus romances dieron que hablar y es temida por "las mujeres" del ambiente.

Las redes sociales están polarizadas. Tanto como si se hablara de política: o sos de uno o de otro bando, #TeamWanda o #TeamChina no hay término medio.

Mientras que muchos llenan de halagos a la actriz por su exuberante belleza otros la acusan de "roba maridos". Lo cierto es que a donde vaya, no pasa desapercibida.

Por otro lado, están Wanda Nara y Pampita. Las "víctimas" de la China Suárez, quien es la gran acusada de "romper familias", como ambas la catalogaron. Si bien Pampita le declaró la guerra años atrás cuando descubrió la infidelidad de Benjamín Vicuña, ahora la situación parece haber cambiado, al menos delante de las cámaras.

En 2015, Pampita lanzó un picantísimo tweet: " Esta es la familia que destruiste", escribió y mencionó a la actriz. Abajo de su mensaje, adjuntó imágenes con Vicuña y sus hijos.

Sin embargo, desde hace varios años, aseguran haber firmado la paz. Aunque nunca se habían mostrado juntas públicamente como lo hicieron esta vez.

Abrazos, risas y besos llovían ante las cámaras entre la China Suárez y Pampita. Carolina Ardohain con su característica sonrisa de siempre, de oreja a oreja, y la China un poco más tensa pero posó y la saludó igual.

La venganza de Pampita y la China Suárez contra Wanda Nara

Lo cierto es que, como mencionamos antes, nunca antes se habían mostrado así de unidas ante las cámaras, mucho menos tan "amorosas" o fundiéndose en un abrazo. Además, este episodio se dio tras que Wanda revelara polémicos chats reviviendo la histórica pelea entre Pampita y Eugenia Suárez, pero no sólo eso sino que también expuso a los hijos de la modelo.

En las conversaciones, Suárez defenestró a Pampita, con dichos como: " Me ahorcó", "Jamás la voy a perdonar", "Que se deprima solita en un hotel". Y además, aseguró que el hijo más grande de Pampita quería irse de su casa: "El más grande quiere vivir con nosotros, ya lo planteó".

Pampita, fiel a su estilo, con su sonrisa perfecta de oreja a oreja, fulmina a sus rivales, dejándolos know out. Cuando los chats se ventilaron, se mantuvo en silencio y continuó repitiendo ante la prensa que se lleva "excelente" con la ex de Vicuña y madre también de dos de sus hijos.

Luego, se prestó para una foto con Wanda Nara, quien automáticamente utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse junto a la modelo y mojarle la oreja a Suárez. Pero Pampita no da puntada sin hilo y tras dejar que Nara haga de las suyas, la destruyó con su sonrisa, mostrándose muy compinche con la China Suárez.