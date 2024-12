Al igual que en muchas otras partes del mundo, la casa de Gran Hermano tuvo un festejo a lo grande en esta Navidad. Con vestimentas aportadas por la producción, los participantes del reality de Telefe celebraron la Nochebuena y continúan hoy con la alegría y la buena comida.

No obstante, un video que tiene como protagonista a Chiara Mancuso se volvió viral en redes sociales: la hija del exfutbolista Alejandro Mancuso quedó al desnudo tras intentar arreglarse la ropa. Al lado de Ulises Apóstolo, la jugadora comienza a acomodarse el "mono" que tenía puesto y, de repente, se le vio por completo uno de sus senos, provocando todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales.

NATAL EM FAMÍLIA: A Telefe passou a noite de Natal ao vivo diretamente da casa do Gran Hermano



Em um determinado momento, a participante Chiara se descuidou e seu seio ficou a mostra em rede nacional, enquanto os argentinos realizavam suas ceias pic.twitter.com/luVhpWuUqT — Televisão Argentina (@tvargentina_) December 25, 2024

Placa positiva en Gran Hermano: ¿quién abandona la casa este domingo?

La producción de Telefe decidió pegar un volantazo a tres semanas de iniciado el ciclo: todos los participantes -excepto Luca, que es el líder de la semana- están en placa y el público deberá elegir a su favorito, es decir, a quién quiere que continúe en el juego, contrariamente a la placa negativa, donde la gente elige a quién eliminar de la competencia.

En este sentido, corren riesgo aquellos que no han sabido o no han querido levantar el perfil en el inicio del reality, para no quedar pegados a ningún grupo. Las personalidades más fuertes, en tanto, parecieran que serán las primeras en ser salvadas, justamente por el ingrediente que aportan al juego. En este grupo podrían estar Santiago "Tato" Algorta y su archi-enemigo Ulises Apóstolo, así como también Brian Alberto, Luz Tito o Andrea Lázaro.