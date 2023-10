El músico escocés se reunió con Chiqui Tapia y caminó por las calles porteñas, donde realizó compras bastantes particulares.

A cinco años de su última presentación en Argentina, el legendario cantante escocés Rod Stewart volvió a Buenos Aires para dar un show donde el público pudo repasar sus más de 50 años de trayectoria en el porteño estadio GEBA.

En el show que se llevó a cabo el martes, el cantante de 78 años se lució con clásicos como "Do Ya Think I´m Sexy", "Maggie May", "Some Guys Have All The Luck", "Dowtown Train" o "Sailing".

Lo cierto es que el músico aprovechó su estadía para pasear por la Ciudad de Buenos Aires y protagonizar algunos encuentros bastante particulares.

Por un lado, Stewart se reunió con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y posó más que sonriente con la Copa del Mundo. Ya había hecho un homenaje alusivo a la conquista del Mundial de Qatar durante su show.

"Un tremendo gusto y placer poder conocer a Sir @rodstewart, un futbolero como pocos y un músico increíble. Sentir la devoción, cariño, respeto y el homenaje por la Selección @Argentina fue emocionante e increíble", escribió Tapia junto a un par de imágenes del encuentro.