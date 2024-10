En las últimas horas Sol Pérez dio la noticia que su embarazo y este jueves habló junto a Guido Mazzoni en el Noticiero de la Gente (Telefe), donde dieron detalles acerca de esta nueva etapa que los espera.

“Cuando vi las dos rayitas me puse a llorar. Estábamos buscando. Yo venía de hacerme un test el mes pasado, por lo que Guido me había dicho que iba a ser un camino largo", comenzó contando la panelista.

Acto seguido, recordó el momento en donde se enteró que estaba embarazada y relató: "Entonces entré al baño sola con uno nuevo. No le dije nada porque pensé 'capaz da negativo’. Él no entendía nada desde el otro lado".

“Yo no tenía idea. Sí, me asomé al baño y vi que había algo raro. Recién llegaba de trabajar, ella sale y me dice: ‘Estoy embarazada’. No lo podía creer. Fuimos a visitar a los viejos de Sol, luego a los míos, y yo seguía sin caer”, acotó Guido sobre aquel día.

Puede interesarte

“Estábamos volviendo en el auto, le dije que ponga un tema para que ella quisiera que escuche el bebé y eligió Floricienta. Yo dije: ‘Malísimo’. Entonces le pedí que reproduzca uno de Tarzán. Empezó a sonar el tema y exploté en llanto”, contó el entrenador.