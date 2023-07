El Kun se enfureció en plena transmisión de Twitch con un reconocido streamer que despierta polémicas y que se pasó de la raya con el exfutbolista

La situación pasó de la risa y la burla a la falta de paciencia y enojo en sólo pocos segundos. Es que Sergio “El Kun” Agüero, recibió una chicana por parte de Will, el influencer dominicano también conocido como Mr. Ángelo Valdés, y no reaccionó para nada bien. El mejor amigo de Lionel Messi casi que lo desafió a pelear al joven provocador, quien luego de todo el cruce, le pidió perdón a través de sus redes sociales.

“¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez que el Kun llora? Decile que, cuando vaya, que me lo diga en la cara el salame ese. Ese Will, que se cree canchero”, amenazó el ex Independiente durante un stream que realizaban junto a Ibai Llanos y otros influencers amigos y cercanos a la Kings League, la liga de fútbol siete que fundó Gerard Piqué.

“¿Qué te creés canchero vos?”, continuó el ex futbolista. “¿Cómo qué canchero? ¿Qué es canchero?”, preguntó sorprendido el influencer, quien tuvo que volver a los micrófonos y pantallas a partir de la contestación de Agüero. “Que me venís a bolacear. Cerrá el orto, que no es tu programa. Bobo”, remató “El Kun”, imitando a La Pulga tras aquel duelo con Países Bajos durante el mundial de Qatar 2022.

“¿Bobo? ¿El insulto de Messi?”, respondió Will antes de comenzar a hacer una interpretación de un llanto y seguir metiéndole el dedo en la llaga a su rival. “Cerrá el orto. Tomátela, imbécil. Te estoy hablando en serio, mejor que me lo digas en la cara, la con… de tu madre”, vociferó el ex Manchester City.

En ese momento, Ibai, padrino natural de todos los streamers que giran alrededor de él y la Kings League, intentó calmar los ánimos con un: “No, que está de broma Kuni”. Esto pareció no importarle al ex delantero, quien en su respuesta, dejó en claro que todavía estaba bastante enojado y nada dispuesto a fumar la pipa de la paz con su colega dominicano. “No, que cierre bien el orto”, reclamó “El Kun”.

El duro cruce con insultos y amenazas de peleas físicas, las cuales no se dieron únicamente porque el papá de Benjamín Agüero no estaba presente en el mismo estudio, parece haber quedado en el pasado o al menos en pausa. Will, por su parte, presentó su perdón virtual por haberle faltado el respeto al ex Manchester City. “Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda”, escribió el influencer en su Twitter, para dejar en claro que, de su parte, no existe más deseo de continuar la rivalidad.

El dominicano es conocido por sus típicas provocaciones y comentarios críticos que buscan en la mayoría de las oportunidades generar un rechazo que levante su popularidad. Así como los profesionales del rubro aseguran que no existe la publicidad mala, este personaje construyó con polémicas toda su carrera de opinólogo humorista streamer.

En el marco de esta dinámica tóxica, hace sólo 10 días tuvo un cruce con todo el pueblo chileno, cuando los acusó de hablar mal, antes de ver la transmisión del amistoso entre la selección de su país y la de Chile. Más allá de lo que dijo, Will terminó quedando en ridículo a partir del resultado 0 – 5 en contra, que lo dejó más triste que nunca.

“Después de Brasil, Italia y Nigeria en el Mundial Sub 20, a República Dominicana le toca domar a otra selección que no habla español”, escribió antes del encuentro con el equipo trasandino. Will Antes había escrito: “Toca enseñarle a los chilenos como se mueve la pelotita. ¡Recuerda tener un traductor cerca si verás el partido en televisión chilena!”. Lógicamente, la desubicada crítica despertó la ira de todos y todas las chilenas que leyeron esos tuits.

Finalmente el resultado en el cual el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo goleó a los caribeños, lo dejó enmudecido y sin ganas de seguir bromeando. Al menos lo disimuló cuando reveló que su nueva némesis en esta tierra era el delantero de La Roja que le metió tres goles a su seleccionado. “¿Qué es la vida sin obstáculos? Aquí les presento el mío. Ben Regguetón, oficialmente mi enemigo”, publicó.

Ya pidió disculpas el influencer. Se comió los mocos, dirían en el barrio donde se crió “El Kun”. Aunque por lo que puede verse, este personaje es el típico conflictivo que boquea y después se va al mazo.