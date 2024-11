El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero reveló el difícil momento que atravesó cuando tuvo que retirarse del fútbol por problemas cardíacos, en una sincera entrevista con Susana Giménez.

En su relato, Agüero recordó cómo, durante un partido, sintió una serie de síntomas alarmantes y pidió ayuda en medio de la cancha. "Quise gritar para parar el partido, pero no me salía la voz", detalló, rememorando el instante en el que comenzó a sentir que su cuerpo no respondía como de costumbre.

El Kun explicó que, tras la Copa América, sintió los primeros indicios de un problema grave cuando ya había comenzado a jugar para el Barcelona. En pleno partido, relató cómo percibía una sensación de "ahogo" y una rigidez en el cuello que lo obligaron a tirarse al suelo. "Lo único que veía eran rayos azules", describió, aludiendo a la intensidad de los síntomas que, según él, jamás había experimentado.

La situación se tornó aún más seria cuando los médicos lo trasladaron a un área de atención intensiva. Sin su teléfono y aislado, el jugador miraba con inquietud cómo el equipo médico se acercaba con un desfibrilador. "Venían los médicos para reanimarme y yo decía: ‘Estoy bien’”, relató a Susana, explicando que aquella escena le dejó claro que algo no estaba bien con su salud.

Luego de ser internado durante tres días y de someterse a diversos estudios, los cardiólogos le realizaron una ablación para intentar controlar sus arritmias. En la intervención, el médico le provocó distintos episodios de arritmia hasta identificar el foco del problema. Sin embargo, tras el procedimiento, el especialista le sugirió evaluar seriamente su continuidad en el fútbol, recomendación que eventualmente llevó a su retiro.

La despedida del Kun de las canchas generó una enorme tristeza en el país, ya que fue una figura fundamental en la Selección Argentina, con la que disputó mundiales en Sudáfrica, Brasil y Rusia. “El país se paralizó”, recordó Susana Giménez sobre la noticia que en su momento impactó a los hinchas.

Tras el fútbol, Agüero ha comenzado una nueva etapa en su vida enfocada en los negocios. "Desde los 22 o 23 años empecé a interesarme en entender qué pasaba con el dinero que ganaba", confió. Pese al difícil retiro, el Kun expresó que esta etapa de su vida le ha permitido reconectar con nuevas pasiones y oportunidades.