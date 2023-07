El youtuber enfrentó la denuncia de Néstor en Bloque, quien lo escrachó en redes porque supuestamente le pidió fotos íntimas a su hija de 17 años.

Coscu fue noticia en los últimos días por distintos motivos. Se convirtió en el ganador de “La velada del Año 3” -un evento de boxeo en el que compiten youtubers-, tuvo que pedirles disculpas a María Becerra por una frase desafortunada y también recibió una grave denuncia de Néstor en Bloque, quien lo acusó en las redes de pedirle fotos íntimas a su hija de 17 años.

Finalmente, el youtuber rompió el silencio y se largó a llorar por el hecho de que lo señalaran de grooming. “Cuando desconfío de todo el mundo, cuando le tengo miedo al afuera porque siento que puede pasarme cualquier cosa y me puedo envolver en una situación de mierda que me deje mal parado frente al mundo, cuando yo no quiero salir siempre están los mismos bancándome”, expuso mientras se mostraba rodeado de sus amigos incondicionales.

Y completó: “Yo la pasé como el orto, y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron, ninguno dudó de mí. Sabían que era todo inventos, todo mentira para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir contra mí, no saben quién soy, no saben nada de mí, querían ir en contra de la velada, querían cagar el evento más importante de Twitch”.

El descargo generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras varios seguidores de Coscu sostenían que se trató de una grabación a corazón abierto, algunos de sus detractores remarcaron que al streamer no se le cayó ninguna lágrima y que se trató de una actuación muy forzada.

Cuál había sido la acusación de Néstor en Bloque a Coscu

A través de Twitter, el cantante Néstor en Bloque había salido al cruce de un mensaje donde Coscu trataba de aclarar que en ningún momento quiso ofender a un artista en los videos en los que reacciona a lanzamientos musicales. Sin embargo, a pesar de que interactuó con ese posteo, el cantante de “Mi único amor” no se refirió a ese tema sino que lo denunció por grooming.

“A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años, sos un degenerado. Y quedate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. Y no me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte”, lanzó en Twitter.

Luego de estos fuertes mensajes, Néstor puso en privado su cuenta de Twitter y eliminó los comentarios.