“Lo voy a decir yo: hoy es el último baile de Flor Vigna en el programa y ahora lo va a explicar ella”, dijo Marcelo Tinelli en los primeros minutos del Bailando 2023 (América) de este jueves y luego de que la bailarina saliera a la pista a hacer su reggaetón hot en compañía de Jonathan Lazarte. En ese momento, las fans de Vigna comenzaron a gritar “Flor, Flor, Flor, Flor” en forma de aliento para su ídola.

“Así que se va una de las candidatas al título. Ella lo va a anunciar ahora y quiero decirles, para tranquilidad de Jony, para tranquilidad de Damasia (Ochoa, coach de la dupla), que Flor ya tiene reemplazo en este programa. Ahora quiero que hable ella y después voy a decir quién la reemplazará”, dijo el animador para darle pie a Vigna, a quien la mirada se le llenó del característico brillo de las lágrimas. “Yo soy llorona”, dijo y se le quebró la voz. Después de tomar algo de aire, retomó con su speech.

“Primero quiero agradecer muchísimo, porque yo entré acá con 20 años, aprendí un montón de cosas, perdí, gané, me halagaron, me criticaron y sobre todo aprendí. Y mirándote a los ojos te quiero agradecer, porque aprendí una bocha acá y porque gracias a esto me llamaron para protagónicos y papeles chiquitos también, y crecí mucho gracias a este programa”, le dijo Vigna a Tinelli. “Aprendí tanto a producir que me armé mi propia productora: invierto todos los días mi dinero, mi tiempo, tengo mi equipo, hago autogestión con mi proyecto de música. Le estoy metiendo todo. Y después de tanto, tanto sembrar están saliendo muchos frutos, mucho trabajo, tenemos una gira muy importante. Mañana tocamos con Los Palmeras en el Movistar Arena y no estaba pudiendo con todo”, argumentó a la hora de dar razones de su renuncia.

“El otro día me enfermé, el cuerpo me dijo que pare, mi mamá me dijo: ‘Deja de hacerte la Wonder Woman, no podés, estás toda rota’. Entonces lo hablé con los chicos, con la produ y traté de hacer lo mejor posible. Y sé que quien es mi reemplazo la va a romper y que yo por ahí funciono más desde la tribuna motivándolos, que estando por ahí molestando, enfermándome y no pudiendo con todo. Cuando tenés ocho laburos a la vez , no podés. Yo tengo que ir por mi sueño y ellos por el suyo, así que voy a estar alentando desde la tribuna y voy a seguir mi sueño, que es la música”, agregó Flor.

Tinelli le dio la razón y aprovechó para comentar lo difícil que está siendo cuadrar lo que sigue de la competencia dado que se va a extender más allá de lo que queda de este año. “Seguimos en el mes de enero, algo que no estaba contemplado para un montón de personas que estamos acá adentro... A todos nos interpela el mes de enero, así que estamos armando horarios, tiempos, otros trabajos que tenemos”, dijo. Luego confirmó que el reemplazo de Vigna será Noelia Marzol, excampeona de La Academia y el Bailando, también con Jony Lazarte como parteneire.

“Me la estoy jugando, la verdad, porque en mi proyecto invierto todo yo y aprendí a producir acá. Así que gracias por esta escuela hermosa y por todas las oportunidades”, reafirmó Flor. “Qué lástima, qué lástima porque yo te veía en la final o ganando. Así que la tienen que romper hoy”, le devolvió Tinelli. Luego fue el turno del baile, el cual fue muy celebrado por el jurado, quien la despidió con la nota más alta posible: Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino la calificaron con respectivos 10, mientras que Carolina Pampita Ardohain, tiene voto secreto pero adelantó que su puntaje es “bue-ní-si-mo” porque consideró que la performance de Vigna es “un lujazo para la vista y para el alma ver siempre tus shows en la pista, los vamos a extrañar mucho”.

Al recibir las notas, volvió a quebrarse mientras se despedía de todos. “Lloro por miedo, también, porque me cuesta mucho irme de este lugar. Gracias por las palabras, de verdad, lo valoro un montón. Tengo miedo porque tengo laburo de lo que yo quiero pero la carrera del artista es arriba y abajo. Y estoy invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero y me da miedo jugármela por la música, más cuando me siento muy valorada por ustedes. Siento que tengo que dar este paso”, dijo.