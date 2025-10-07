En el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, Víctor Sotacuro, uno de los nueve detenidos que tiene por el momento la causa, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y apuntó contra un nuevo sospechoso: "El Loco David".

Durante su testimonio, según se informó, el hombre que fue atrapado en la ciudad boliviana de Villazón, ubicada en la frontera con La Quiaca, reveló sobre lo ocurrido el viernes 19 de septiembre en Florencio Varela: "Me contrató el Loco David, un albañil peruano, para hacer un viaje. Pero me hizo volver más tarde porque quería quedarse en una fiesta peruana".

En ese ínterin, Sotacuro había pasado a buscar a su sobrina, Florencia Ibáñez, también detenida y de quien David sería amante. La joven decidió no quedarse a la fiesta e irse con su tío a comer.

"Cuando volví a buscarlo, se subió junto a otras dos personas, estaban todos embarrados", agregó Sotacuro en su declaración y siguió: "Dejé a los dos en Zavaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14".

Al día siguiente, quien declaró que se desempeñaba como remisero agregó que se había acercado a la vivienda a cobrar por su trabajo: "Me sorprendió que me pagó 600.000 en lugar de 40.000 que valía el viaje, pero no pregunté".

Sotacuro también indicó que la camioneta Tracker blanca en la que pasaron a buscar a las jóvenes era del tal David: "Él decía que la había comprado unos días antes". Sin embargo, luego se confirmó que era un vehículo que había sido robado.

Aunque el conductor del Fox negó haber participado del triple crimen, los investigadores sospechan que estuvo dentro de la propiedad cuando torturaban y asesinaban a las jóvenes. También estudian la posibilidad de que haya trasladado a Matías Agustín Ozorio, ladero de Pequeño J, al lugar.

Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en Bolivia y extraditado a nuestro país (NA).

Su abogado, Guillermo Endi, admitió hace algunos días que no podía dar cuenta de qué había hecho su defendido desde la 1.30 de la madrugada hasta las 5 del 20 de septiembre, el mismo lapso en el que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron brutalmente asesinadas. Cuando lo atraparon en un hostal de Bolivia, tenía lastimaduras en las manos.

Sotacuro contó además que se había escapado del país luego de recibir amenazas: "Mi teléfono me lo robaron dos personas que se metieron en mi casa para amenazarme. Me apuntaron y me dijeron que ‘me tome el palo’, pero pensé que era una broma. Mi pareja estaba de testigo. Yo me fui porque tenía miedo, pero iba a volver porque no tengo nada que ver".