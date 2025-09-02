Un fenómeno natural hizo resplandecer durante el fin de semana el mar de Melbourne, Australia, por lo que quienes estaban en la playa de St. Kilda observaron cómo las olas provocaban que el agua se volviera de un color azul brillante, publicaron medios locales.

Este espectáculo lumínico observado en la bahía de Port Phillip fue provocado por un alga bioluminiscente llamada 'Noctiluca scintillans', pero su efecto es comúnmente conocido como 'brillo de mar'. El color aparecía con las olas, el movimiento del agua provocado por las personas o incluso al pisar la arena mojada.

"La bioluminiscencia es particularmente notable cuando las poblaciones de 'Noctiluca' se acumulan", explicó John Beardall, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Monash, de Melbourne. Además, explicó que "a menudo se asocian con un clima más cálido" y aparecen "alrededor de las salidas del río después de la lluvia".

Puede interesarte

Por su parte, la ecóloga Faith Coleman comentó que el 'brillo de mar' suele ser inofensivo, aunque puede producir algunas toxinas nocivas para los humanos y la fauna marina, por lo que aclaró que no es recomendable que entre en contacto con el rostro.