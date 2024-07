El santafesino Germán Chiaraviglio es sin dudas uno de los emblemas del atletismo argentino. Vigente en el más alto nivel por dos décadas, el saltador con garrocha vivió en los últimos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 uno de los momentos más altos de su carrera al ganar allí su tercera medalla en esta competencia y segunda de plata consecutiva.

Su ilusión de clasificarse por cuarta vez a unos Juegos Olímpicos estaba incluso por encima de los 5,75 metros en los que sorteó la varilla para establecer en Toronto 2015 su mejor marca personal en la prueba.

Sin embargo, su cuerpo comenzó a enviarle alertas. Algo no estaba bien y ese atleta “fuerte y sano” que sentía ser, pasó a ser alguien con “una patología y débil físicamente”.

El saltador de 37 años contó este lunes a través de su cuenta de Instagram que tiene una “insuficiencia renal grave” que lo obligó a reconfigurar su vida.

Germán Chiaraviglio y la reconfiguración de su vida, con visitas periódicas al médico para tratar su problema renal. (@gerchiara)

“Luego de algunos meses y después de una biopsia renal (con internación obviamente) pude ponerle nombre al problema. Una enfermedad auto inmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano”, posteó el santafesino.

En su sentido escrito, el atleta contó que “todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender” qué le pasaba, “con mil preguntas y dudas”.

Qué le pasa a Germán Chiaraviglio

Movilizado por la inminente disputa de los Juegos de París 2024 y privado a la fuerza de luchar por una nueva clasificación, el finalista olímpico en Río 2016 contó este lunes el problema de salud que lo aqueja.

Comenzó con síntomas como dolor de cabeza después de competir en Santiago 2023 y terminó por descubrir una “insuficiencia renal grave”.

Germán Chiaraviglio y su última gran alegría deportiva: la medalla de plata en Santiago 2023. (@gerchiara)

Así lo dio a conocer:

“En breve empiezan los Juegos Olímpicos y me dieron ganas de escribir estas palabras…

Luego de ganar mi medalla de plata en los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 y vivir uno de los momentos más hermosos de mi vida, comenzó uno de los peores momentos que me tocó vivir. Luego de algunos dolores de cabeza empiezo a consultar y con estudios complementarios me indican que tengo una insuficiencia renal grave! En ese momento se me vino el mundo abajo, los escenarios que venían eran inciertos, complejos, y de repente de sentirme un Atleta fuerte y “sano” pase a sentirme alguien con una patología y débil físicamente (y claro, a partir de ahí también emocionalmente). Como si en un segundo me transformara en otra persona.

Todos estos meses fueron muy duros, muchas consultas médicas, conceptos nuevos y una nueva vida intentando entender qué me pasaba, con mil preguntas y dudas. Luego de algunos meses y después de una biopsia renal (con internación obviamente) pude ponerle nombre al problema. Una enfermedad auto inmune que me afecta la función renal, un nuevo compañero de vida, no deseado, pero que a partir de ahora será parte de mi equipaje cotidiano.

En todo este tiempo intenté seguir entrenando, a veces más, a veces menos, era muy difícil enfocarme, estaba muy afectado y no podía rendir como pretendía. Lo único que si tenía claro era que moverme fue siempre mejor a no hacerlo. Aún así, costaba mucho.

Luego de comenzar un tratamiento con muchas pastillas, y algunos efectos secundarios lógicos que me anticiparon, estoy queriendo ordenar un poco todo. Que vendrá? Cómo será? No solo desde la salud sino desde lo profesional, esa actividad que me acompañó y atravesó completamente durante más de 20 años. No hay respuestas aún, o hay algunas, pero tampoco es momento para exigírmelas. Es momento para transitar lo que me toca y reconocerme en este nuevo lugar. Como cada desafío que me tocó vivir a lo largo de mi vida, ahora es momento de encarar uno nuevo.

Gracias infinitas a toda mi familia y amigos, en especial a Pía y Ámbar que día a día me hacen la vida más feliz. No es un final ni un comienzo, es un capítulo más de mi historia, la que sigo escribiendo día a día ❤️”.