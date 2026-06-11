La espera llegó a su fin. Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026, una edición inédita por su formato, su escala y su organización compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia de apertura tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, el histórico Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Allí se consagraron Pelé en 1970 y Diego Armando Maradona en 1986, dos imágenes que forman parte de la memoria grande de la Copa del Mundo.

El espectáculo comenzará a las 14.30, hora argentina, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 16. El encuentro marcará el inicio formal de una competencia que se extenderá hasta el 19 de julio.

La apertura tendrá una fuerte impronta musical y latinoamericana. Entre los artistas anunciados aparecen Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, en una puesta en escena pensada para combinar música, danza, cultura mexicana y espíritu mundialista.

Alejandro Fernández será uno de los nombres centrales de la ceremonia por su vínculo con la tradición musical mexicana. Además, la participación de figuras internacionales buscará darle a la apertura un alcance global, en línea con la magnitud del torneo.

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones. Desde su creación en 1930, la Copa del Mundo había crecido en etapas, pero nunca había dado un salto tan grande en cantidad de participantes y partidos.

La competencia tendrá 104 encuentros distribuidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

Argentina llega al torneo con una expectativa especial. La Selección defenderá el título obtenido en Qatar 2022, cuando venció a Francia en una final inolvidable y sumó la tercera estrella para el fútbol argentino.

Lionel Messi volverá a estar en el centro de la escena. El capitán argentino, que cumplirá 39 años durante la competencia, disputará su sexto Mundial y marcará un nuevo récord de presencias en la máxima cita, una marca que también alcanzarán Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el próximo martes frente a Argelia. La Selección mantiene buena parte de la base que se consagró en Lusail y aparece nuevamente entre las candidatas al título.

Entre los principales rivales asoman Francia, España, Brasil, Portugal, Alemania e Inglaterra, selecciones con planteles de jerarquía y aspiraciones concretas de llegar a las instancias decisivas.

Puede interesarte

En Ciudad de México, la jornada inaugural también estará atravesada por operativos de seguridad, cortes de tránsito y actividades para los fanáticos. La FIFA dispuso espacios oficiales de Fan Festival en los países anfitriones, con pantallas gigantes, shows y propuestas culturales para seguir el inicio del torneo.

El clima también será un factor a observar durante la apertura. Para la tarde en Ciudad de México se esperan condiciones inestables, con posibilidad de lluvias débiles durante el partido y tormentas más intensas antes o después del encuentro. Nada de eso, sin embargo, parece capaz de opacar el comienzo de una Copa del Mundo que ya nace como una de las más grandes de la historia.