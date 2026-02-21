El mundo de la moda online está de luto tras la muerte de Quentin Griffiths, uno de los fundadores de la reconocida tienda británica Asos.

El empresario, de 58 años, cayó desde el balcón de un edificio de 17 pisos en la ciudad costera de Pattaya, Tailandia, e investigan los detalles pro

El cuerpo de Griffiths fue encontrado el pasado 9 de febrero frente a un complejo de departamentos ubicado a unos 150 kilómetros al sureste de Bangkok.

Las autoridades tailandesas confirmaron su identidad y abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La policía investiga las causas de la caída

Por el momento, la policía local no brindó detalles sobre las circunstancias de la muerte. Un agente involucrado en el caso aseguró a la prensa británica que Griffiths estaba solo en su habitación, la cual estaba cerrada con llave desde adentro y no había señales de robo.

La investigación sigue en curso y las autoridades buscan determinar si se trató de un accidente, un hecho intencional o si hay otros factores involucrados.

Los investigadores aclararon que no descartan ninguna hipótesis hasta tener los resultados de las pericias forenses.

El legado de Quentin Griffiths y el crecimiento de Asos

Quentin Griffiths inició su carrera como ejecutivo de publicidad pero en el año 2000 dio el gran salto al fundar As Seen On Screen (Lo que se ve en la pantalla), que luego adoptó el nombre Asos, junto a Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe.

La compañía se enfocó desde el inicio en la venta de ropa por internet y logró posicionarse como una de las tiendas de moda online más grandes del mundo.

En su punto más alto, Asos llegó a estar valuada en más de 8.000 millones de dólares. Según datos de la propia empresa, actualmente cuenta con 17 millones de clientes activos en más de 150 mercados.

Griffiths se alejó de la compañía en 2005 para dedicarse a nuevos proyectos empresariales, pero su nombre quedó ligado para siempre al boom de la moda digital.

Según medios británicos, en 2010 ganó más de 20 millones de dólares al vender acciones y volvió a recibir otra suma millonaria en 2013.

Además, cofundó Achica, otro exclusivo minorista online, y protagonizó una batalla legal con sus contadores por una mala asesoría impositiva que, según él, le costó más de 5 millones de dólares en impuestos.

Una vida marcada por disputas familiares y conflictos legales

Después de divorciarse de su primera esposa, con quien tuvo un hijo, Griffiths se mudó a Tailandia en 2007. Allí se casó con una mujer local y tuvo dos hijos más. Sin embargo, su vida personal también estuvo atravesada por conflictos: enfrentaba una disputa legal con su exesposa tailandesa, quien lo acusó de robar más de 600.000 dólares de una empresa que compartían.

Según trascendió, en 2025 Griffiths habría sido arrestado e interrogado por detectives tras la denuncia de su expareja, que lo acusó de falsificar documentos para vender terrenos y acciones sin su consentimiento. El empresario negó las acusaciones y fue liberado, pero la investigación seguía en curso al momento de su muerte.

Una fuente cercana a la familia, consultada por medios británicos, resumió el clima de incertidumbre: “Es un verdadero misterio. Se habló de ‘circunstancias sospechosas’, pero aún no lo sabemos”.