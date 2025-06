Luego de que la familia de Ian Moche (12) -el nene con autismo que lucha por los derechos de las personas neurodivergentes- demandara a Javier Milei por considerar que compartió contenido agraviante en sus redes sociales, el menor salió a hacer un descargo en sus redes sociales y lanzó algunas aclaraciones tras las diferentes repercusiones.

"Hola a todos, en este video quiero aclarar varias cosas. Tengo muchos mensajes lindos, la verdad es que últimamente estoy muy bien, y quiero contestar a todos los mensajes, inclusive el mensaje del presidente Javier Milei que ha puesto que yo estoy en la línea del mal, que mis papás también, que esto, que lo otro, lo mismo para quienes dicen que mis papás lucran conmigo, que mi mamá lo hace por cuestiones políticas", comenzó indicando el niño.

En ese sentido, Ian fue contundente: "A ver, la verdad es que yo jamás estoy siendo obligado, yo leo, yo me informo, yo voy a las charlas sabiendo lo que voy a decir y con la única y firme intención de poder comunicar y ayudar. Y, además, también tenemos que entender que lo que yo hago no tiene bandera política, porque estuve con todos", aclaró Moche, aludiendo a que dialogó con varias figuras del mapa político.

Ian Moche, el nene autista que el Presidente atacó en sus redes, le respondió con tanta altura al enano miserable de Milei que lo dejó todavía más chiquito.pic.twitter.com/tobaNaZf0C — mauro (@MauroFdz) June 24, 2025

"Lo que a mí me molesta es que yo traté con mucha empatía... le dimos mucho tiempo al Presidente, casi un mes entero, y que todavía no ha bajado la foto. Y. la verdad es que publicar la foto de un menor siendo él una persona que es la que más poder tiene en nuestro país es violencia institucional, por lo que la verdad es que no está bueno", aclaró.

E informó: "Ahora estoy con un abogado, Andrés Gil Domínguez, y están defendiendo mi causa para que yo pueda ser feliz. Recuerden todos los niños y todos los adolescentes que tienen ese derecho, porque está -inclusive- en la Convención de los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca, nunca, lo tienen que soportar".

Con respecto al mensaje del jefe de Estado sobre que Ian está en la "línea del mal", le respondió: "Yo sé muy bien dónde estoy parado y sé muy bien dónde van a terminar los demás", manifestó. Y sumó: "Me gustaría poder reunirme con el Presidente, no sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría poder hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable", dijo, tras lo cual se despidió de sus seguidores.

La imagen que publicó Milei y que le valió una demanda de la familia de Ian Moche

Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla... https://t.co/yE27aK1t6X — Javier Milei (@JMilei) June 1, 2025