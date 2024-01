Este lunes, Alan Simone quedó eliminado de Gran Hermano (Telefe) y tuvo una fuerte despedida con Sabrina Cortez. Luego de esa situación, Brian Fernández, el novio de la participante, se hartó de la exposición y aseguró que ella “perdió la cabeza”.

Durante la madrugada, el joven compartió otro comunicado en su perfil de Instagram y eliminó el que había subido anteriormente. “Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando”, expresó y señaló que el reality es “manipulador”.

En su anterior publicación, el novio de Sabrina Cortez había cruzado al Kun Agüero por la campaña que se había iniciado en contra de la participante. Sin embargo, ahora cambió el tono de sus palabras y reveló que ese texto no lo redactó él: “No me salía naturalmente, me agarró en un momento débil. Lo subí por el amor que le tengo y para cuidarla a pesar de todo”.

Brian Fernández expresó su dolor y apuntó contra su novia, Sabrina Cortez

“No puedo seguir manteniendo esta mentira”, escribió el novio de Sabrina esta madrugada en su perfil de Instagram, totalmente dolido por los comportamientos que ve de su pareja con Alan dentro de la casa. “Me cansé, y acá el único que no hizo nada fui yo, y al final soy el más afectado de todos”, sumó.

Brian Fernández hizo un nuevo descargo sobre su situación (Foto: Instagram/@bdfernandez)

En sus palabras, el joven contó que días atrás salió a “bancarla de la manera más genuina” pero actualmente la situación ya lo superó. “No puedo dejarme de lado a mí como persona. Cómo dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas, hasta para entrar acá donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla”, se sinceró.

Sobre la relación entre Sabrina y Alan que se vio delante de todas las cámaras del reality, Brian expresó: “Estoy como todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado. Claramente no toma dimensión de dónde está y me da pena que cuando salga se tope con todo el daño que causó”.

El novio de la participante también apuntó contra Gran Hermano: “Claro está que uno puede cometer errores o no, es la vida misma. Y más dentro de un programa tan manipulador”.

Por último, Brian volvió a hacer énfasis en los comportamientos de su pareja y las críticas que circulan en su contra. “No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga, porque siempre me voy a mantener fiel a cómo soy como persona y los valores que tengo”, concluyó.