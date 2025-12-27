La incipiente relación entre Wanda Nara y Martín Migueles parecía avanzar por buen rumbo hasta que este viernes se produjo un giro inesperado. Yanina Latorre aseguró en su ciclo “SQP” (América TV) que el novio de la conductora de “MasterChef Celebrity” habría intentado engañarla con su expareja Claudia Ciardone, a quien le envió mensajes con la intención de pactar un encuentro. ¿La prueba más contundente? Un audio que le mandó.

De acuerdo con Yanina, todo comenzó cuando Migueles se encontraba en un lugar con una persona que conoce a Ciardone. Fue entonces cuando le avisaron a la exparticipante de “Gran Hermano” de las intenciones del joven. “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario entre Martín y Claudia.

La rubia, que lo tenía bloqueado de WhatsApp, decidió darle un voto de confianza y lo desbloqueó. Ni lento ni perezoso, fue Migueles quien tomó la iniciativa de enviarle mensajes directos: “¿Qué haces, Clau? Qué alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando te tienen bloqueado o no te tienen agendado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, reprodujeron el audio en vivo.

En el ciclo también contaron que, después de escribirle, le mandó la dirección de su casa y hasta le propuso reunirse. El detalle más inquietante es que esta secuencia tuvo lugar mientras Martín Migueles ya estaba de novio con Wanda Nara, quien hace poco blanqueó el noviazgo en sus redes sociales.

Claudia Ciardone, quien estuvo tres meses con el joven, admitió todo: “Primero me invitó a tomar un café y después me pasó la dirección de su casa”. Entre los muchos pormenores polémicos que dio a conocer, la exhermanita contó que Migueles le “reacciona a las historias” y que no hace mucho la contactó. “Le gusta armar quilombo entre las mujeres. Me contó que Wanda me odia”, sentenció, a la vez que le aconsejó que esté “atenta” a los movimientos de su pareja.