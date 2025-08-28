La madre de la víctima afirmó que el atacante tiene antecedentes psiquiátricos. “¿Esperan que mate a alguien para actuar?”, se quejó.

Un alumno con antecedentes psiquiátricos apuñaló a un excompañero del Colegio Secundario N°17 de Ciudad Jardín, El Palomar, y la situación escaló en las últimas horas: se viralizó un video donde se ve al agresor amenazando a otros chicos con una faca.

El ataque ocurrió a fines de julio. La víctima, un adolescente, se salvó de milagro: por la ola de frío, llevaba puesta una campera gruesa que impidió que las heridas fueran más profundas.

El agresor, que había sido expulsado del colegio el año pasado por problemas de conducta, ya había protagonizado episodios similares en otra institución cercana, de la que también lo echaron.

“Intentó matar a mi hijo”: el testimonio desesperado de la mamá

Valeria, la mamá del chico agredido, afirmó: “Este chico intentó matar a mi hijo. Lo apuñaló y, en uno de los mensajes que le mandó, dijo que quería prenderlo fuego”.

La mujer contó que el agresor tuvo problemas en todos los colegios a los que asistió: “Lo corrieron del anterior colegio al que iba por lo conflictivo y violento que era. Vino acá y también tuvo problemas”.

Valeria aseguró que hizo todo lo que estaba a su alcance para alertar sobre la situación, sin recibir respuestas por parte de las autoridades. “Hablé varias veces con las autoridades del colegio. Fui a la fiscalía y les pregunté: ‘¿Esperan que mate a alguien para actuar?“, dijo, e insistió: ”La carátula del ataque a mi hijo, como él está bien, es lesiones leves. Pero intentó matarlo. Lo apuñaló tres veces. Que quede claro”.

Internaciones, perimetral y una amenaza latente

Tras el ataque, el agresor “estuvo internado en el área de Psiquiatría del Hospital Posadas, pero a los pocos días le dieron el alta", mencionó Valeria. Y amplió: “Actualmente tiene una perimetral que violó hace unos días".

“Según la ley de salud mental, el Estado es responsable y es quien debería actuar. Todas las instancias que yo tenía, las agoté”, subrayó la madre