Este instituto será sostenido económicamente, dirigido y administrado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana.

El Papa comunicó: “Designo para el período 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado Instituto a los Profesores Doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco”.

“Haciéndome eco del pedido efectuado por sus Fundadores, expreso mi aprobación para que el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana pase a ser una Asociación Privada de Fieles de carácter internacional en conformidad con los cánones 298-311 y 321-329″, manifestó.

Además, estableció sus intenciones en el papel que funciona como un decreto: “Erigida como persona jurídica privada dentro del ordenamiento canónico, de acuerdo al canon 322, §1″.

Zaffaroni pidió el indulto de CFK

Zaffaroni viene, por su lado, de pedir el indulto de Cristina Kirchner y de expresar que la decisión de la Justicia federal representa "una situación catastrófica".

"Si la vicepresidenta es condenada, el único recurso que va a quedar, por duro que sea, no será otro que un indulto presidencial. Es conveniente pensar el indulto como último recurso para que la Democracia preservada pueda intentar la restauración de la República" aseguró.

"A Cristina no se le puede exigir nada, es una mujer que ha dado todo. Se ha ganado muy legítimamente su posición en la historia. Ha sido maltratada en todas las formas, incluso como mujer, una cosa verdaderamente repugnante", dijo el ex juez luego de que la vice diga en sus últimas palabras ante la Justicia que no iba a ser candidata.

Tanto Zaffaroni como Gallardo son dos personlidades que mantuvieron una relación cercana al Sumo Pontífice. De hecho, con el juez porteño se conocieron cuando Aníbal Ibarra gobernaba la ciudad de Buenos Aires.