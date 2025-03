No ha tenido otra crisis respiratoria de broncoespasmo como la del viernes y ayer por la tarde no tenía fiebre ni leucocitosis -recuento de glóbulos blancos en la sangre. Estos dos elementos dan señales de que no hay infección después de que el broncoespasmo le provocara la aspiración de vómito que podría haber dejado algunas trazas biológicas que pudieran generar infección.

Los médicos se dieron el viernes entre 24 y 48 horas para evaluar las secuelas que este episodiopodía tener sobre el cuadro general de la salud del papa Francisco, pero por ahora que no haya fiebre ni leucocitos altos es un buen indicador.

Sin embargo, Francisco sigue necesitando la ventilación mecánica no invasiva para mantener los niveles de oxígenos estables, aunque el Vaticano informa que responde bien tanto a ese tratamiento como al de la terapia de oxígeno de altos flujos por cánulas que ha estado recibiendo.

Puede interesarte

El pontífice se mantiene en todo momento despierto y consciente, y fuentes de la Santa Sede afirman que conserva el buen humor, come sólido y es capaz de desplazarse y moverse por sí mismo, aunque con las dificultades que ya tenía cuando entró en el hospital el pasado 14 de febrero.

Mientras, cada noche desde el lunes cientos de fieles se han reunido en la plaza de San Pedro para rezar un rosario y pedir por la mejora de la salud del papa, un maratón de oraciones que se ha extendido por todo el mundo a lo largo de la semana, donde se han creado altares improvisados con velas, imágenes y cartas de apoyo al pontífice argentino.

También a los pies de la estatua de Juan Pablo II, en el jardín del hospital Gemelli de Roma, ha surgido un altar al que se acercan fieles de todas las nacionalidades para rezar una oración por Francisco. “Nosotros como ciudadanos nos gustaría que pudiera salir adelante, recuperarse, y seguir en Roma y al frente de la iglesia”, decía a Infobae Natalia, que había venido junto a su marido para rezar por la pronta recuperación de Francisco.

Sor María, hermana de la Congregación del Corazón Inmaculado de María, le explicaba también a Infobae que estaba ahí para rezar por el papa con sus hermanas y por todo lo bueno le da al mundo: “Ha hablado de muchas cosas, pero lo más importante es la de afrontar la vida con una sonrisa y ser misioneros de esa sonrisa”.

Puede interesarte

Miércoles de Ceniza

Aunque el papa haya ‘cancelado’ su participación en la liturgia del Miércoles de Ceniza, ha aprovechado para continuar el trabajo en cada momento que ha estado mejor en el hospital y que experimentaba una cierta estabilidad.

No podemos olvidar que Francisco es un hombre de 88 años al que le extirparon una parte del pulmón y que los médicos no consideran que ya esté fuera de peligro, por eso lo mantienen con pronóstico reservado.

Esta última crisis (“aislada”, insisten desde el Vaticano) rompe con una tendencia que había comenzado esta semana y que había sacado a Francisco del estado crítico para hablar ya de cuadro “complejo”.

Este viernes se cumplieron dos semanas desde que el papa Francisco fue hospitalizado el pasado 14 de febrero en el hospital Policlinico Gemelli de Roma a causa de una infección respiratoria polimicrobiana (es decir, una mezcla de virus y bacterias y otros organismos), que pronto se confirmó como una neumonía bilateral en ambos pulmones, lo que requería medicación adicional.