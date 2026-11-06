El papa León XIV inicia este viernes 6 de noviembre su primera gira apostólica por Sudamérica, con Uruguay como destino inicial y la Argentina como segunda parada. El pontífice tiene previsto arribar al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco a las 16.30, donde comenzará una intensa agenda de actividades religiosas y encuentros institucionales.

El Papa León XIV desde la pista del aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino "Leonardo da Vinci", poco antes de subir al Airbus con destino a Montevideo, capital de Uruguay, primera etapa de su viaje apostólico a América Latina, luego Argentina y Perú. https://t.co/jKwHYZwzfe — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) November 6, 2026

El recorrido incluirá tres países: Uruguay, Argentina y Perú, y se extenderá hasta el 17 de noviembre. La visita genera especial expectativa en territorio argentino, donde no se recibe a un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico.

León XIV, de 71 años, retomó su agenda internacional después de haber sido operado en octubre por un tumor pulmonar. El Vaticano informó que su recuperación evolucionó favorablemente y que cuenta con autorización médica para realizar el viaje.

La llegada a Uruguay y el encuentro con Yamandú Orsi

La primera actividad oficial del pontífice se realizará este viernes a las 17.30 en la Plaza Independencia de Montevideo, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida.

Posteriormente, León XIV mantendrá un encuentro con representantes de las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, durante el cual pronunciará su primer discurso de la gira.

A las 18.15 está prevista una reunión con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, mientras que a las 19.10 encabezará una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

La llegada también representa un acontecimiento para Uruguay, donde no se registra una visita papal desde 1988.

El país se caracteriza por su tradición laica y por una menor proporción de habitantes que se identifican con el catolicismo respecto de otros países sudamericanos.

Puede interesarte

Tres días de actividades en Montevideo, Paysandú y Florida

El sábado 7 de noviembre, el Papa viajará hacia Paysandú, ciudad ubicada frente a Colón, en Entre Ríos.

Allí celebrará una misa a las 10 en el Parque París Londres, antes de regresar a Montevideo durante la tarde.

Su agenda continuará a las 17 con una visita a la comunidad de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Más tarde tendrá un encuentro con representantes del ámbito educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

La jornada finalizará a las 19 con una vigilia de oración en el Estadio Centenario, uno de los escenarios más emblemáticos de Montevideo.

El domingo 8, León XIV se trasladará a Florida, donde a las 10.30 oficiará una misa en la plaza de la Catedral Basílica, vinculada con el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Después de esa ceremonia regresará al aeropuerto de Carrasco para partir hacia Buenos Aires.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

El pontífice tiene previsto arribar a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30, a través del Aeroparque Jorge Newbery.

Su primera jornada incluirá una visita al monumento al general José de San Martín y una ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17.50 está programado un encuentro con el presidente Javier Milei y, posteriormente, una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa en Buenos Aires. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y distintas comunidades religiosas.

Durante su permanencia en el país, el Papa visitará Córdoba y Luján, donde celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú.

Puede interesarte

Una visita histórica después de casi cuatro décadas

El viaje de León XIV pondrá fin a una espera de 39 años para la comunidad católica argentina.

La última visita de un pontífice al país ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II encabezó distintas celebraciones religiosas y participó de la Jornada Mundial de la Juventud.

Benedicto XVI no visitó la Argentina durante su pontificado y Francisco, pese a haber nacido en Buenos Aires, tampoco regresó oficialmente a su país natal mientras estuvo al frente de la Iglesia católica.

La llegada de León XIV tendrá así un significado particular para los fieles argentinos, que se preparan para participar de misas, encuentros y actividades organizadas especialmente para la ocasión.

Después de completar su agenda argentina, el pontífice continuará hacia Perú, país donde desarrolló durante décadas su labor religiosa y llegó a desempeñarse como obispo de Chiclayo.