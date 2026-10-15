El papa León XIV continúa su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras someterse el martes a una cirugía por un adenocarcinoma de pulmón. Según informaron este jueves fuentes vaticanas, el pontífice pasó bien la noche, se levantó y desayunó con normalidad.

La intervención, realizada el martes por la tarde mediante una técnica de cirugía videoasistida, consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. “Se levantó de la cama y desayunó”, informó la Santa Sede en un breve comunicado sobre las primeras horas del sumo pontífice este jueves.

El último parte médico difundido el miércoles describió una evolución posoperatoria normal, según los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados ese día arrojaron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, según el comunicado oficial.

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León XIV también comenzó el miércoles a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria, de acuerdo con fuentes vaticanas. Por la tarde, concelebró misa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital Gemelli. La celebración tuvo lugar lejos del apartamento papal y la capilla que habitualmente se usan en el hospital, ambos en obras de reestructuración

El Vaticano prevé que el pontífice permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana y canceló su agenda oficial hasta el 20 de octubre, aunque la extensión de la internación dependerá de su evolución clínica.

Los partes médicos difundidos hasta el momento no hacen referencia a tratamientos posteriores. Resta conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la intervención, que podrían determinar eventuales terapias adicionales.

La convalecencia del papa León XIV tras su cirugía de pulmón reabrió el debate sobre el futuro de un pontificado que había sido concebido como una apuesta por la estabilidad institucional de la Iglesia católica.

León tenía 69 años cuando fue elegido en 2025, una edad relativamente joven en comparación con sus dos antecesores inmediatos. El papa Francisco asumió el cargo en 2013 a los 76 años, tras haber sido sometido de joven a la extirpación de parte de un pulmón. Francisco enfrentó problemas respiratorios y de movilidad a lo largo de todo su papado, y murió en 2025 luego de una extensa hospitalización por neumonía bilateral. El papa Benedicto XVI, por su parte, tenía 78 años cuando fue elegido en 2005 y renunció ocho años después, al considerar que ya no podía continuar con sus funciones.

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La elección de León se interpretó en gran medida como una apuesta por alguien capaz de permanecer el tiempo suficiente para estabilizar y unificar a la Iglesia tras el papado de Francisco, además de ordenar las finanzas del Vaticano. Desde su llegada, el pontífice mostró un estilo activo, con subidas enérgicas por las escaleras de la Plaza de San Pedro y escapadas semanales al campo para jugar al tenis y nadar.

El teólogo Massimo Faggioli, de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, alma mater de León XIII, señaló que la hospitalización actual pone en cuestión las expectativas depositadas en este papado. “Es un gran interrogante sobre la inversión que muchas personas han hecho en este pontificado, una inversión emocional, una inversión política, incluso una inversión financiera”, afirmó en diálogo con The Associated Press.

Faggioli también planteó un escenario alternativo, en caso de que León se recupere por completo. Los oncólogos consultados indicaron que el tipo de cáncer de pulmón diagnosticado presenta el mejor pronóstico dentro de esa categoría de la enfermedad. Según el teólogo, una recuperación total podría fortalecer la proyección global del papa. “El misticismo del superviviente está muy arraigado en nuestra cultura”, sostuvo.