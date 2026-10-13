El pontífice será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica. El lunes sostuvo su firme intención de viajar a la Argentina.

El Vaticano anunció el lunes que el papa León XIV será internado hoy en el Hospital Universitario Gemelli, en Roma, y es muy probable que ese mismo día se realice la operación para extirparle un nódulo pulmonar, ya que los doctores “consideran oportuno” hacerlo cuanto antes.

A pesar de la inminencia de la intervención, el sumo pontífice se mostró el lunes de buen ánimo y decidió mantener su agenda de actividades programadas para esta jornada.

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La Santa Sede prevé que el papa permanezca una semana recuperándose de la cirugía de urgencia.

El arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, pudo reunirse el lunes temprano con el Papa, y a su salida confirmó la firme intención de León XIV de cumplir su viaje a la Argentina, programado entre el 8 y el 11 de noviembre.

Papa Leone XIV ha annunciato l'operazione a cui si sottoporrà per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il Pontefice ha ringraziato per la vicinanza spirituale e si è affidato alle preghiere dei fedeli https://t.co/AwNFTrPKPm — Vatican News (@vaticannews_it) October 11, 2026

El arzobispo mantuvo una audiencia de media hora con el sumo pontífice en la Biblioteca del Palacio Apostólico.

La inesperada intervención quirúrgica, que debió programarse de un momento a otro, ocurrirá a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

Dado que la hospitalización será este martes, el pontífice estadounidense, de 71 años, no podrá asistir a la misa matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

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La agenda del papa para las próximas semanas, sujeta ahora a sus tiempos de recuperación, incluye un evento anunciado por el Dicasterio para la Educación: una audiencia el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”.

Entre los eventos que aún están pendientes de confirmación se encuentra la participación en la conferencia interreligiosa por la paz de Sant’Egidio en Asís, el 27 de octubre, 40 años después del encuentro histórico convocado por el papa Juan Pablo II.

Al saludar ayer a los ciudadanos peruanos en la plaza de San Pedro, en procesión por el “Señor de los Milagros”, León XIV les dijo: “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”. Los analistas vaticanos interpretaron que de sus palabras se desprendió su firme voluntad de emprender el viaje a Sudamérica.