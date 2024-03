Lucas Bertero sufrió una descompensación en pleno vivo al hablar sobre el caso de Germán Medina, el colorista asesinado en una peluquería de Recoleta.

Al aire de Mañanísima (El Trece), el programa de Carmen Barbieri, se puso como noticia principal lo que sucedió en una de las localidades más conocidas de Capital Federal, pero mientras explicaban que el autor del crimen estaba prófugo, el periodista no pudo soportar las fuertes imágenes y se le bajó la presión.

Ni bien sucedió este momento, Carmen frenó el programa y Estefi Berardi contó: "Lo tengo a Lucas al lado y no podía hablar. Me escribe y me muestra el mensaje que le mandó a la productora: 'estoy mareado, necesito salir ya del aire'".

"Estaba Capuya al lado. Menos mal que está Capuya. Está recostado, está mareado. Me escribe y le digo 'salí del aire'", detalló.

Luego, el médico explicó que las imágenes del crimen lo sensibilizaron mucho y fue ese el momento exacto en el que se puso mal. "Es muy fuerte", dijeron sus compañeros.

Finalmente, Carmen Barbieri tuvo que cortar el programa ya que Estefi Berardi no pudo aguantar las lágrimas por el fuerte momento y, además, quería saber cómo estaba su compañero. Para dar tranquilidad, Lucas Bertero se recuperó gracias al médico, y se sinceró: "La verdad es que desde que soy padre, hay cosas que no puedo soportar".