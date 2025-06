En Almorzando con Juana Viale (el Trece), El Polaco le confesó su amor a Ingrid Grudke. Ambos estuvieron invitados a la mesaza del último domingo.

“Yo no soy bailarina, nada. Vengo del campo, de la chacra misionera”, comentaba Ingrid sobre su infancia, cuando Juana intervino: “A mí me encanta que digas eso, porque no te imagino”.

En medio de la charla distendida fue que El Polaco hizo la pregunta de rigor: “¿Te puedo decir una cosa?”. Luego de una breve pausa, Ezequiel Cwirkaluk, tal es el verdadero nombre del artista, siguió: “Yo, en mi adolescencia, estaba enamorado de vos”.

“Miraba las revistas en las que estaba ella. Bueno, nada, te lo quería decir”, agregó el cantante.

“Estoy soltera”, lanzó Ingrid, entre risas. Entonces, Juana le preguntó al Polaco: “¿Vos estás soltero también?”. Tras obtener el “si” del invitado, la nieta de Mirtha Legrand avisó: “Pueden tirotearse tranquilos”.

