Faltando apenas unos días para que Sol, la hija de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk y Karina “La Princesita” Tejeda cumpla sus 18 años, la adolescente está a punto de viajar a Bariloche para el viaje de egresados junto a todos sus compañeros.

Sin embargo, la noticia que más sorprendió fue que el cantante de cumbia fue elegido como padre responsable y fue votado por los 33 alumnos del curso de su hija, de forma unánime.

En su paso por Todo pasa, el ciclo conducido por Matías Martin en Urbana Play, El Polaco estaba hablando del amor por todas sus hijas, Sol, Alma y Abril, cuando reveló: “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto”.

“Me votaron todos los alumnos. Escuchame, los 33 alumnos me votaron”, agregó, mientras el conductor le dijo: “Vos sabés por qué te votaron…”.

“No tengo idea”, respondió pícaro el artista, provocando las risas de todos los presentes, y sumó: “Voy a llevar muchas camperas para guardar botellas, petaquitas”.

Además, El Polaco contó que una madre lo llamó para preguntarle si verdaderamente podía ir, teniendo en cuenta su agenda ocupada por shows y giras. “Yo ya me pedí las fechas. Y justo el 15 es el cumpleaños de Almita, pero el 18 salimos. Así que salió todo redondo”, explicó.

“Cuido a mis músicos que son adolescentes así que imaginate, es lo mismo. Tenés que acompañar. Yo no fui nunca a un viaje de egresados, cuando era chico no teníamos un mango. Ni cumpleaños de 18 ni viaje de egresados, así que voy a tomarlo como algo mío también”, agregó el cantante.

Sin embargo, se trataba de una broma ya que aclaró: “Yo vivo de la noche, laburo hace 21 años en la noche. Lo que menos voy a hacer es estar desaforado”.

Además, en cuanto a la idea de que todos los jóvenes se muestren sorprendidos al verlo en los boliches, El Polaco dejó en claro cuál era su única duda: “Yo le pregunté a mi hija si quería que fuera, y me dijo ‘sí papi, y todos mis amigos quieren que vayas’ Listo. Para mí es un placer y me siento agasajado, contento y feliz que mi hija me quiera llevar como papá acompañante”.

En esa línea, Martin se mostró sorprendido de que su propia hija quiera ir con su papá, ya que explicó que los “hijos se avergüenzan un poco de los padres”. “Yo considero que no soy un bodrio, soy un padre piola. Obvio que también hay que ubicarse”, respondió el artista.

Durante su reciente paso por Almorzando con Juana (El Trece) , El Polaco habló con sinceridad sobre su situación sentimental y confirmó que está soltero, tras haberse separado de Barby Silenzi hace menos de un mes.

En la charla, despejó cualquier duda sobre compromisos formales. “No me casé ninguna vez”, aclaró, y detalló que tuvo “tres parejas”, cada una madre de sus tres hijas.

“Yo creo que cada una de mis parejas me enseñaron cosas. Ciclos parecidos de duración de pareja o de cuando nace una hija, te separás al tiempo más o menos parecido. Aunque siempre se aprende un montón de cosas”, agregó.

Además, El Polaco aseguró que tiene un buen vínculo con todas las madres de sus hijas: “Me llevo bien con todas. Hay días que no porque son madres como todas, pero la verdad que me llevo bien y son excelentes madres”.