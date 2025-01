Al mismo tiempo que se desarrollaba la fiesta de cumpleaños de Francesca Icardi por sus 10 años, una celebración que organizó Wanda Nara y a la que Mauro Icardi no asistió, se dio a conocer un delicado audio de la charla que mantuvo el jugador con su hija mayor.

La periodista Tatiana Schapiro, a través de su cuenta de la red social X, compartió una grabación que refleja el diálogo que tuvo lugar el viernes entre el jugador y la niña. El motivo era si su padre iba a ser parte de la fiesta. Allí, en la charla con su hija, él se refiere a un conflicto previo que tuvo con su expareja.

El conflicto, según pudo saber Teleshow, llegó a raíz de la intención de Mauro Icardi de que se realice la fiesta de cumpleaños de su hija en su casa, dado que el régimen que le dio el juez es de 15 días con cada uno de los padres. Allí él le dice que va a ir a buscarla con la policía y ella intenta explicarle que todavía no habían pasado 15 días con su madre.

“¿Entendés? Entonces si vos querés que te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia, como mandó la policía a casa para sacarme a mí de mi propia casa...“, afirma Icardi al teléfono con Francesca. “No”, murmura la nena. “Si querés eso, lo hacemos. Yo no tengo problema. Pero después tu mamá sale llorando en los medios. No hay problema”, asegura él.

“Hay una orden del juez que dice...”, continúa, momento en el que su hija intenta interrumpirlo. “El 19 voy...”, dice, sobre la fecha de su cumpleaños, mientras Icardi vuelve a mencionar la intervención de la policía. “... Yo mañana me presento en la policía. Hago la denuncia. ¿Me escuchás? Yo mañana me presento con la policía, hago la denuncia y no hay problema“, lanzó el futbolista.

Las hijas de la pareja ya tuvieron que declarar frente a la Justicia y en un momento Francesca menciona ese episodio para conseguir que su padre sea parte del festejo. “Pero un Defensor de Menores o un juez, yo que sé, lo que quiera (sic), me va a preguntar ‘¿vos querés pasar el 19 con tu mamá o con tu papá?‘“, se escucha en el audio la voz que se atribuye a niña, la mayor de las hijas de la pareja.

“Me parece que sos una nena, que no tengo que ir con la policía a buscarte y que tu mamá debería cumplir, pero como no cumple, lo haremos a la manera que hace tu mamá: mandar policía a casa”, insiste el jugador del Galatasaray. En ese momento se oye una tercera voz, masculina, que sentencia un “¡es lo que corresponde”.

Hacia el final del audio, Francesca vuelve a insistir. “Bueno, ¿vas a venir a mi cumple sí o no?“, le pide. “Tengo que ver la agenda”, remata él.

De acuerdo con Yanina Latorre, quien actualiza todo sobre este escándalo a diario en sus historias de Instagram, la modelo y la actriz protagonizaron un tenso cruce a la medianoche del domingo, cuando Mauro Icardi llamó a su hija para felicitarla.

“A las doce de la noche, Mauro llamó a Fran por el cumple, diciéndole acá estoy con Rufi (la hija mayor de la China Suárez), que te quiere saludar”, escribió la panelista de LAM (América), captando la atención de todos sus seguidores. “La nena no quiso, se puso a llorar”, aseguró. A continuación, como es su costumbre, añadió un reclamo hacia ambos padres de la niña: “¿Hay necesidad? ¿No pueden ser un poco más contenedores y compasivos con los niños? Es una chiquita con los padres recién separados”.

De acuerdo con Yanina, la incomodidad de Francesca por el supuesto llamado de la hija mayor de la China Suárez provocó una pelea a los gritos entre Wanda y Mauro. “Acto seguido se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo! Wanda enloquecida por el llamado del padre con los hijos de la nueva novia. Todo un escándalo”, detalló.

A continuación, Latorre compartió un dato que dejó helados a sus seguidores. “En ese momento, la China manda un mensaje a Wanda. Terrible. Le dice de todo. Mitómana, mala persona… Y la amenaza por no invitar a su casa a sus hijos. ¿Entendés que están todos mal de la cabeza, no?”, señaló. Como si todo esto fuera poco, añadió: “Wanda va a denunciar con el mensaje (lo leí) y pide también perimetral”.

Asimismo, agregó información que dejó todavía más mal parado a Icardi, quien, a pesar de los saludos del resto de sus familiares, todavía no le dedicó un posteo a su hija por su cumpleaños en las redes sociales. “La nena le pidió al padre que vaya al cumple y él le dijo que iba, pero con la novia. Lo escuché, se me heló la sangre. Yo antes de hacer sufrir a un hijo me corto las manos”, aseguró.





Ante la insistencia de sus seguidores, quienes se quedaron intrigados con el supuesto mensaje que le envió la China a Wanda, Yanina finalmente publicó una captura de pantalla del chat. Como siempre, por el fondo de pantalla, Nara habría sido quien filtró la conversación, que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

“Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? Decirle ‘gente de mierda, ridícula’ a una nena de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija. Las cosas de grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana. Agresiva”, reza el fuerte mensaje que la habría mandado la ex Casi Ángeles a la modelo tras la fuerte discusión.





Según informó Latorre, el cumpleaños de Francesca, que organizó Wanda Nara, empieza a las 17.00, por lo que los usuarios están expectantes a lo que podría pasar en el festejo. Está por verse si, como anticipó la conductora, Mauro va a la fiesta junto con la China o decide ir solo para no generar conflictos.

La fiesta de cumpleaños de Francesca que organizó Wanda Nara y sin Mauro Icardi

La conductora de Bake Off Famosos en la tarde del domingo compartió postales del gran festejo que tuvo su hija, rodeada de todos sus hermanos y con Mauro Icardi como el único ausente.

La celebración fue con una temática de flores y limones en donde abundó el color amarillo. Todo tipo de detalles tuvo la fiesta, desde una torta con macarrones y bombones en esa tonalidad hasta flotadores con forma del cítrico elegido en la pileta.

“Feliz cumpleaños, mi tanita hermosa. Siempre todo por vos”, escribió su mamá, orgullosa.