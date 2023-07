El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, fue cargado por asistentes y trasladado a un hospital por precaución. Mirá el video aquí

El mandatario perdió el conocimiento la tarde de este miércoles durante una visita a la facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nova de Lisboa.

A la espera de ser dado de alta, Rebelo de Sousa explicó a los periodistas que todo fue culpa del vino moscatel. “Me pasó lo que me pasó en 2018. No suelo almorzar, luego salí a manejar, se celebró la ceremonia y antes de la parte de los discursos me propusieron un brindis con moscatel”, sostuvo

A continuación, expresó “Dije que lo tomaría después de los discursos y tomé el moscatel caliente. Entonces tuve los mismos síntomas que tuve en Braga, una bajada brusca de tensión, empecé a verlo todo muy distante, intenté alejarme y evitar desmayarme, pero no pude. Fue muy rápido”, contó.

El siguiente video muestra el momento cuando el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, perdió el conocimiento durante una visita a una universidad cerca de Lisboa. Posteriormente fue trasladado a un hospital para realizar pruebas médicas.