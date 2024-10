Tamara Pettinato vivió un incómodo momento con un youtuber en vivo y lo calificó de desagradable.

Si bien el escándalo por los videos de la hija de Roberto Pettinato con Alberto Fernández ya pasó, en los últimos días se revivió al aire de Radio Con Vos durante una entrevista con Eduardo Prestofelippo en el programa de Ernesto Tenembaum.

Qué pasó entre Tamara Pettinato y Eduardo Prestofelippo

El polémico youtuber, que había sido condenado a 30 días de prisión por hostigar sistemáticamente a Fabiola Yañez, salió al aire del ciclo donde trabaja Tamara, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, y disparó: "Javier va a seguir ganando elecciones mientras el frente tenga a Kicillof con el Partido Comunista y sigan apareciendo videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato y con 10 mil famosas más. Eso fue una burla para el pueblo argentino".

Tenembaun que es un corrupto defendiendo a la corrupta que tiene trabajando en su Programa. Tamara Pettinatto obtuvo contratos en el Estado por cogerse a Alberto Fernández pic.twitter.com/aFP7gAmcfH — matiasreggiardo.eth 🇦🇷🇮🇹🇮🇱 🚀 (@reg_mati) September 30, 2024

"Yo entiendo que vos tengas que legitimarte ante tu audiencia haciéndome la pregunta a mí, recordando lo de Tamara, entiendo esa lógica. No me parece una lógica muy respetable, pero en todo caso es la tuya", lo frenó Tenembaum.

Luego de cortar la conversación telefónica, la panelista sentenció: "Me parece un desagradable este señor. Es un tipo que me escribe en privado desde 2021 diciéndome forradas".

"Nunca le voy a contestar porque no me interesa, porque no voy a bajar nunca al nivel de hacer esta estupidez que hace, de lo que vive él. No me interesa, yo sabía que esto iba a pasar si lo sacaban al aire", aclaró Tamara Pettinato.