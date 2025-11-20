Al volver de su viaje a Tailandia, que duró dos semanas, Julieta Poggio sorprendió al revelar el desorden en el qué se encontraba su departamento en Argentina, lo que llevó a pensar que le habían robado.

A pesar de la preocupación de sus seguidores, en el video que compartió la ex participante de Gran Hermano expresó: “Me encuentro en una situación de la cual no estoy orgullosa. De hecho, me avergüenzo porque hace dos días que no quiero entrar a mi departamento para no afrontar la situación. Pero no puedo abrir la puerta y ver el quilombo que tengo“.

"Está todo muy desordenado por las cosas del viaje y las valijas que fui desarmando. Y además, porque me tengo que mudar. Sí, llegó la hora de mudarme y la verdad es que no sé por dónde empezar“, aclaró Julieta Poggio dejando en claro que el desorden es su culpa y cerró: "Quilombo, quilombo, quilombo… ¡No, chicos! ¡Mi casa nunca estuvo así! ¡No da, no da! ¡Ya me pongo las pilas!".

¿Cuál es el nuevo proyecto de Julieta Poggio?

“Voy a poner un negocio. Voy a ser socia de mis papás. Ellos van a poner un vivero y yo adentro voy a poner un café”, reveló la joven al aire y detalló: “Se va a llamar Raiza by julipo y va a estar en Pilar”.

Recordemos que Julieta Poggio ya tiene su propia marca de maquillaje, SoCute by Juli Poggio, y entre risas aclaró: “Me encanta invertir, si no tengo la plata ahí muerta. Dije ‘bueno, empresaria, amor’”.