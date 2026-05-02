Colón empató 1 a 1 ante Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón y se volvió de Lomas de Zamora con la sensación de haber dejado dos puntos importantes en el camino.

El equipo de Ezequiel Medrán tuvo momentos favorables, pegó primero con un golazo de Sarmiento en el primer tiempo y contó con situaciones claras para ampliar la ventaja, entre ellas un remate de Lago al palo y otra chance muy clara en el complemento.

Sin embargo, Los Andes encontró el empate a los 10 minutos del segundo tiempo y el partido entró en una zona incómoda para el Sabalero, que ya no pudo recuperar la claridad inicial.

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El punto sirve para sumar fuera de casa, pero el desarrollo dejó gusto a poco: Colón estuvo cerca de encaminar un triunfo valioso y terminó pagando caro no haber cerrado el partido cuando tuvo las oportunidades.