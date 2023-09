El cantante de Venado Tuerto participó del convocante certamen que busca los mejores talentos de Argentina. Luego de su presentación, Galante fue ovacionado por el público, entre los que estaban su familia, y recibió buenas críticas del jurado, que le dieron el pase a la siguiente etapa. “No bajen nunca los brazos, porque en algún momento, capaz, aparezca ese ‘Got Talent’ en la vida de los que hoy estén pensando en abandonar sus sueños porque parece que no llegan nunca”, destacó.

El artista venadense, José Galante, participó del programa televisivo Got Talent transmitido este domingo por la noche y, con grandes devoluciones del jurado, pasó a la siguiente etapa del certamen que busca talentos argentinos.

En una noche soñada para el venadense de 41 años, y ante un jurado de lujo como Florencia Peña; Emir Abdul; La Joaqui y Abel Pintos, Galante brilló sobre el escenario. Su actuación fue contundente y eficaz, cosechando una ovación entre los presentes y buenas devoluciones de los jurados que, de manera unánime, le dijeron que sí a José, quien ahora se prepara para lo que será la segunda etapa de la versión argentina del formato que se realiza a nivel mundial.

José Galante, de amplia trayectoria a nivel artístico, cuenta en su haber con tres discos grabados. Dos de ellos en formato físico, lanzados en los años 2010 y 2011, cuyo género él define como “folclore romántico”, y el restante lanzado en el 2014, que contó con la participación de Wally Mercado, cantante de Sabroso. “Ese trabajo discográfico se llamó 'Contarte canciones', y consta de canciones muy conocidas en versiones propias”, contó José Galante en diálogo con Notife.

Persiguiendo sueños

La actuación difundida este domingo en Telefe no fue una más en la vida del experimentado cantautor.

“Para mí es un placer hoy decir que, en este año 2023, yo fui parte de un formato a nivel mundial que se presentó en Telefe; y fue a mis 41 años”, expresó Galante.

La mención de su edad y la emoción que vivió al final de su presentación están fundadas y conmueven. “Fueron muchos no, y mucha gente por mucha menos cantidad de espera y de lucha por sus sueños, abandona”, manifestó el artista del sur-sur santafesino, destacando que, “lo que quiero dejar como enseñanza, es que no bajen nunca los brazos, porque en algún momento, capaz, aparezca ese ‘Got Talent’ en la vida de cada uno de los que hoy estén pensando en abandonar sus sueños porque parece que no llega nunca. Sigan adelante, no soy ejemplo de nada, más que de perseverancia, y con una familia hermosa atrás que la tengo desde siempre y que gracias a Dios seguimos unidos y encontrando nuevos sueños que cumplir”.

Momento mágico

José Galante graficó lo vivido sobre el escenario de Got Talent como “un momento mágico, el sueño perfecto. Fue estar viviendo mi sueño personal acompañado de mi familia, que es lo que siempre quise: que ellos vivan conmigo lo que yo tanto soñé, y estaban ahí, con un escenario perfecto, con un nivel de perfección que excede a toda imaginación”.

Sobre sus vivencias post actuación, el venadense remarcó que “me deja la sensación que no hay nada imposible; en algún momento esto lo soñé, como soñé tener un disco y hoy ya tengo tres; ahora sueño con llenar un estadio, y sé que en algún momento va a aparecer”.

La participación del oriundo de Venado Tuerto, aunque fue difundida por el programa este domingo 24 de septiembre, tuvo lugar hace varios meses, por lo que el artista venadense ya conocía de antemano el resultado de su participación, por lo que hoy por hoy se encuentra abocado a pulir sus presentaciones, atento a lo que se viene.

“Yo quería, después que pasen el programa, estar preparado para lo que se venía y así lo estoy haciendo, trabajando con algunos productores musicales para terminar este show y empezar a ensayarlo con la banda para que la gente pueda encontrarse con mis tres discos y con parte de lo que es mi historia a nivel musical; estamos trabajando para eso y sé que va a ser del agrado de la gente”.

Para escuchar a José Galante, se pueden acercar todos los jueves a Tengo Eventos (Paz y Jorge Newbery), en lo que él considera como su “hogar musical”. “Ahí hacemos un poco de karaoke y hay instrumentos para que quien quiera pueda tocar".