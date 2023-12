La maratónica jornada de asunción de Javier Milei al frente del Ejecutivo Nacional de este domingo finalizó por la noche en el Teatro Colón. El evento tuvo la presencia del artista santafesino Raúl Lavié, quien comenzó “Balada para un Loco” de Piazzolla-Ferrer.

“El Negro” había confirmado que buscaron que fuera una sorpresa el evento. En la misma línea, dijo: “Milei hizo el pedido para que cantara Balada para un Loco. Evidentemente se siente identificado al tomar esta brasa candente. Va a ser difícil, pero creo que es necesario que pongamos un parate a esta locura”.

“Es un honor histórico, porque estamos transitando un cambio fundamental. Soy partícipe también de esa esperanza, de esos sueños”, expresó. El cantante de tango subrayó que lo más importante para él “es dejar una herencia y demostrar que no hay tiempo que se acabe”.

“Creo que es la última de las oportunidades que tenemos, por lo menos yo, que tengo 86 años”, añadió Lavié, quien también destacó: “Recorro el país hace muchos años. Veo la riqueza y las ganas que tienen en distintas ciudades”

El cantante de tango y actor argentino señaló que en su vida ha “padecido todos los altibajos de este país”. “En algún momento de la historia hubo cosas que iban dando ilusiones, como fue el caso de Alfonsín”, continuó.

Puede interesarte

El evento no fue transmitido de manera oficial, por lo que el mismo Lavié solicitó subir a sus redes sociales su performance. Por último, reveló: “Cuando me preguntaron cuánto iba a cobrar, les dije que cómo iba a hacer eso. Me parece correcto que el artista lo haga, pero no en un momento tan difícil para la Argentina y menos en estas circunstancias”.