El Senador Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González y la precandidata a Senadora suplente María Paula Salari visitaron la localidad de Villa Trinidad y el intendente de San Cristóbal Horacio Rigo, encabezaron un acto de entrega de aportes y equipamientos del Programa legislativo de Fortalecimiento Institucional (PFI); elementos deportivos, del Programa Departamental +Deportes; y luminarias led del Programa Departamental de Iluminación Led (Pro.Di.Led.), a numerosas instituciones de la ciudad.

El Senador Michlig al ser consultado en rueda de prensa sobre la marcha de la campaña a pocos días de la fecha de votación, consideró que “los números que tenemos hasta ayer nos posicionan muy bien tanto en la categoría de Senador, como las de diputados y Gobernador, con una marcada diferencia en lo que hace a la jurisdicción departamental”.

Sobre críticas vertidas por la contrincante interna señaló que “son métodos que no compartimos, porque nuestro estilo es estar siempre presente escuchando, dando la cara y dialogando con todos, haciendo honor al voto de la gente que me puso en el lugar que estoy. No creo que desde las descalificaciones personales y las mentiras permanentes se pueda construir algo positivo” reflexionó.

En Villa Trinidad

En Villa Trinidad, junto a la precandidata a Pte. Comunal Marianela Risso y equipo de trabajo visitaron el Club Atlético Libertad de Trinidad, en donde hicieron entrega de un aporte económico que será destinado a viáticos para viajes de competencias de la primera división del básquet masculino, el cual fue recibido por los miembros de la subcomisión de básquet.

En la oportunidad también hicieron entrega de elementos deportivos para el Básquet Femenino y Masculino, para todas las categorías en general, para vóley femenino y para mini vóley (sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18), con la presencia del coordinador del CALT Gustavo Caesermeiro, quién destacó que “este momento es muy importante por la colaboración que nos trae el Senador y todo su equipo”.

Marianela Risso luego de enumerar los elementos acercados “del fondo legislativo de ayuda a las instituciones” indicó que siempre es un gusto poder acompañar a todas las disciplinas deportivas que aglutinan a tantos deportistas de nuestra localidad”. En igual sentido el Diputado González reseñó “que sabemos cómo profe de educación física lo que cuesta sumar elementos por lo que valen y porque todo se hace a pulmón, con el compromiso de los padres y dirigentes”.

Colonia Rosa

En Colonia Rosa, Junto a la precandidata a Pte. comunal María Belén Rui, visitaron la escuela N° 6097 "ALMAFUERTE" en donde fueron recibidos por la directora Viviana Diaz y la vice directora Marisa Candelero, quienes hicieron un pedido de instrumentos musicales para llevar a cabo un proyecto musical. Seguidamente en el patio interno hicieron entrega de elementos deportivos a las siguientes escuelas: Escuela 6227 José Hernández de Colonia Mallmann, recibidos por Nicolas Sacchetto quien es integrante de la cooperadora escolar. //-Escuela N° 745 Mariano Necochea "La Sarita", entrega de elementos deportivos para el nivel inicial y primario, recibidos por Juan Mangini Pte. de la cooperadora. //-Escuela N° 6097 "ALMAFUERTE", entrega de elementos deportivos recibidos por Viviana Diaz Directora titular de la escuela. //- Entrega de elementos deportivos a la Escuela secundaria E.E.S.O N° 490 Nélida Bulacio de Tapia.

La directora indicó que “valoramos muchísimo estos aportes porque va a ser disfrutado por todos los niños que es lo más importante”.