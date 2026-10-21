El actor Edgar Vivar, recordado por su icónico personaje del señor Barriga en la serie El Chavo del 8, confirmó que pasará por el quirófano entre mayo y junio del año próximo. El artista explicó que la intervención consiste en una rectificación de columna, un procedimiento necesario debido al desgaste natural.

Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo

Vivar, de 77 años, manifestó tranquilidad respecto al proceso médico y destacó la capacidad del profesional a cargo. El actor señaló que, aunque ha intentado sobrellevar los dolores mediante tratamientos con estímulos eléctricos y medicamentos, la cirugía es una medida preventiva fundamental para evitar complicaciones mayores en el futuro.

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En una entrevista reciente, el también médico obstetra se refirió a su planificación personal ante este desafío de salud. Al respecto, aseguró que ya ha organizado sus asuntos legales y patrimoniales.

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Edgar Vivar utilizó una frase célebre del Chapulín Colorado, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, para describir su situación: “Ya está administrado todo, ya todo está fríamente calculado”.