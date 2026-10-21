El Señor Barriga de “El Chavo del 8” será sometido a una delicada operación y sorprendió con una decisión sobre su futuro
El intérprete mexicano Edgar Vivar anunció que se realizará una intervención quirúrgica el próximo año debido a una desviación en su columna.
El actor Edgar Vivar, recordado por su icónico personaje del señor Barriga en la serie El Chavo del 8, confirmó que pasará por el quirófano entre mayo y junio del año próximo. El artista explicó que la intervención consiste en una rectificación de columna, un procedimiento necesario debido al desgaste natural.
Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo
Vivar, de 77 años, manifestó tranquilidad respecto al proceso médico y destacó la capacidad del profesional a cargo. El actor señaló que, aunque ha intentado sobrellevar los dolores mediante tratamientos con estímulos eléctricos y medicamentos, la cirugía es una medida preventiva fundamental para evitar complicaciones mayores en el futuro.
En una entrevista reciente, el también médico obstetra se refirió a su planificación personal ante este desafío de salud. Al respecto, aseguró que ya ha organizado sus asuntos legales y patrimoniales.
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Edgar Vivar utilizó una frase célebre del Chapulín Colorado, personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, para describir su situación: “Ya está administrado todo, ya todo está fríamente calculado”.