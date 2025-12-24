Un grave accidente de tránsito se registró el martes 23 de diciembre de 2025, minutos después de las 22hs, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 205, en cercanías de la localidad de Susana. El hecho involucró a un automóvil Ford Fiesta y un camión Fiat Iveco, y dejó como saldo a un hombre con lesiones de consideración.

Rescate de una persona atrapada

Según el parte oficial de la Dirección General de Bomberos Zapadores de Rafaela, al arribar al lugar se constató que el automóvil Ford Fiesta, color celeste, se encontraba detenido sobre el cantero central de la autovía, con su frente orientado hacia el oeste. En el interior del vehículo se hallaba su conductor, un masculino mayor de edad, quien no podía movilizarse por sus propios medios debido a las graves lesiones que presentaba.

Ante esta situación, el personal interviniente procedió a la colocación de un collar cervical y realizó la extracción del herido por el lateral derecho del vehículo. El trabajo se llevó adelante de manera conjunta con personal del SIES 107, que posteriormente trasladó a la víctima al Hospital Dr. Jaime Ferré de Rafaela con lesiones de consideración (traumatismo de tórax y cráneo).

El otro vehículo involucrado

La otra parte involucrada fue un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre mayor de edad, quien no presentaba lesiones y fue asistido preventivamente en el lugar por el personal sanitario.

En paralelo, los bomberos realizaron tareas de prevención y seguridad, que incluyeron la apertura del capot del automóvil siniestrado y la desconexión de la batería, con el objetivo de evitar riesgos adicionales.

Importante despliegue policial

La víctima del automóvil fue identificada como Héctor C., de 57 años, conductor del Ford Fiesta. El chofer del camión fue identificado como Ricardo A., domiciliado en la localidad de Balnearia, provincia de Córdoba, quien circulaba al mando del transporte de carga.

En el lugar trabajaron personal de Gendarmería Nacional, efectivos de la Subcomisaría 16 de Susana, Subcomisaría 17, además del SIES 107 y los Bomberos Zapadores, quienes finalizaron su labor y regresaron a la dependencia tras completar las tareas correspondientes.