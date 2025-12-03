El cielo de Mansfield se convirtió en un lienzo nocturno cuando 5 mil drones formaron imágenes del nacimiento de Jesús, la Virgen María y San José, en un espectáculo que combinó tecnología y tradición cristiana y cuya secuencia central “del pesebre” se viralizó en redes sociales.

El video, captado por el operador y abogado de Sky Elements, Preston Ward, acumuló millones de vistas. “Anoche recreamos el verdadero significado de la Navidad”, escribió Ward al compartir las imágenes.

La coreografía aérea incluyó también la estrella de Belén y la silueta completa del nacimiento, en una secuencia que asistentes describieron como “impactante” y “emocional”. El montaje corrió a cargo de Sky Elements, empresa con sede en Texas que en los últimos años ha batido marcas por shows multitudinarios con vehículos aéreos no tripulados y que situó la presentación de Mansfield en la franja de los mayores espectáculos de drones celebrados en Estados Unidos.

El uso de enormes flotas coordinadas por software permite dibujar figuras con precisión, sincronizar efectos de luz y ejecutar transiciones que simulan movimiento, como el recorrido de la estrella de Belén o el abrazo de María y José alrededor del Niño.

Un video ampliamente compartido bajo el título “A 5,000-Drone ‘Nativity’” muestra la secuencia del pesebre iluminando el cielo, atribuyendo la autoría del show a Sky Elements, la misma compañía detrás de espectáculos de temporada previos en Texas.

Sky Elements, con base operativa en el área de Dallas-Fort Worth, venía de producir presentaciones navideñas y del 4 de julio que le han valido atención mediática y reconocimientos en la escena de los espectáculos de drones.

Su despliegue de Mansfield, descrito por medios locales como “récord de temporada”, reforzó la tendencia de reemplazar pirotecnia por shows aéreos más silenciosos y de menor impacto en zonas urbanas, mientras compañías del sector compiten por nuevos hitos visuales y de escala.

El formato, además, permite iconografía religiosa sin artificios de humo ni fuego y con patrones de vuelo programados para respetar perímetros de seguridad. En el caso de Mansfield, las figuras navideñas —incluido el nacimiento— quedaron fijadas sobre el firmamento durante segundos antes de transformarse en otras escenas, según los videos del evento.

Para ciudades y organizadores, los espectáculos con drones ofrecen flexibilidad creativa y control del ruido en comparación con fuegos artificiales, algo que ha favorecido su adopción en festivales invernales y celebraciones cívicas.

