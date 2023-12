La comunidad de River Plate recibió un mensaje desalentador por parte de Can Tarot, el vidente que ganó notoriedad por sus precisas predicciones futbolísticas. En una publicación en redes sociales, el tarotista expresó su preocupación sobre el próximo enfrentamiento entre River y Belgrano, augurando un rendimiento desfavorable para el conjunto de Núñez.

"River vs Belgrano. Lo veo al Millonario hacer todo mal. Un juego raro. Creo que se viene el fin de la era Demichelis. De haber ganador será El Pirata... ¡Ojalá me equivoque!", escribió Can Tarot, generando un revuelo entre los seguidores del equipo.

Contrariamente a generar críticas, la predicción del vidente desencadenó un debate entre los hinchas, quienes reflexionaron sobre el rendimiento actual del equipo bajo la dirección de Martín Demichelis.

Can Tarot ganó reconocimiento previamente al ser el único en prever la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense. Sus aciertos incluyeron la identificación de los goleadores y algunos detalles clave del partido.

Puede interesarte

La participación del colombiano Jhon Arias, que Can Tarot predijo como goleador, no se materializó en el encuentro final. Sin embargo, el jugador fue una figura destacada en el juego, complicando la defensa rival y siendo uno de los jugadores más influyentes del equipo brasileño.

Además de su acierto en la final de la Libertadores, Can Tarot también vaticinó que jugadores como Nino y Marcelo tendrían un desempeño destacado. Si bien el capitán del Fluminense tuvo una actuación correcta, Marcelo no logró afianzarse en el partido y fue sustituido debido a una lesión en la segunda mitad.