Luego de las pistas que dejaron en las redes sobre los diseños que se habrían tatuado en sus respectivas pieles Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez tras comenzar una nueva historia de amor, Gabriel Badía, el tatuador que realizó el trabajo sobre ambos, habló al respecto. “Yo ya la había tatuado antes a Wanda Nara, en Milano. Y hace un mes le tatué el cuello a Mauro”, dijo, en diálogo con Intrusos (América) y también reveló que le tatuó “unas letras chinas” al futbolista del Galatasaray.

“Él ya vino con el diseño. Puede ser que hayan elegido algo, pero la verdad que yo no sé qué significa eso”, agregó después. “Ahora la conocí a Eugenia por Mauro. Le hice en la falange de los dedos, en la parte de adentro, los nombres de sus hijos. Y también hice un cover (la cobertura de un tatuaje con otro). Lo tatué con una corona”, dijo luego, en relación a la posibilidad de que La China se habría tapado un”43″ que se habría diseñado en la cadera en homenaje a Franco Colapinto, según el número que el corredor de la Fórmula 1 utilizó la temporada pasada, cuando era parte de la escudería Williams.

“No sé qué era lo que tapé. A Mauro también le tatué la mano, estaba terminando de emprolijar la mano, de cerrarle un diseño”, dijo luego, en relación a un diseño que le practicó en el dedo de su mano izquierda, lugar del cuerpo de Icardi en donde antes se podía leer “Wanda”.

“Yo mucho no miro nada de esas cosas, pero puede ser que estuvieran a los besos. No sé si había un diseño igual entre los dos, la verdad”, agregó el tatuador, visiblemente nervioso ante el cuestionarios sobre el tattoo que tenía la actriz. “Yo fui a la casa de Mauro a hacer el trabajo”, dijo. Por último, dijo que espera tener buena relación con Wanda Nara después de todo esto. “Mucho no sigo el problema que hay, pero creo que todavía tengo buena onda con Wanda. Capaz que no me llama más, pero bueno, está en cada uno”, cerró entre risas.

Aunque aparecieron algunas imágenes en las que se los vio juntos, los protagonistas nunca confirmaron ni desmintieron su historia. La China Suárez y Franco Colapinto a mediados de noviembre pasado dieron que hablar por un supuesto fugaz romance. Así las cosas, este jueves por la tarde Yanina Latorre reveló que la actriz se habría tatuado un “43″ en su cadera, en homenaje al número que el joven piloto de la Fórmula 1 utilizó en la temporada pasada, cuando fue parte de la escudería Williams.

“Tengo un datito que me comí el año pasado... Pero todo suma. En noviembre del año pasado, la China se tatuó en un evento privado el ‘43′ de Franco Colapinto, muy chiquito en la cadera. No dejó que le sacaran fotos”, escribió en su cuenta de Instagram la panelista de LAM.

“El 43 se lo tapó con esta corona”, argumentó la panelista al mostrar la foto en la que se puede ver el nuevo diseño que lleva sobre su cuerpo. “Qué locura todo. Se tatúan un garche, después se lo tapan. Fin”, opinó Latorre. Esto que observó Yanina coincide con la visita que en los días anteriores la actriz hizo junto a Mauro Icardi a un local de tatuajes para estamparse los nombres de sus hijos en los dedos de su mano izquierda.

El tatuaje de la China Suárez, en el centro de la polémica (Instagram)

Suárez y Colapinto habían sido captados en un boliche, despertando la curiosidad y la fascinación de sus fanáticos cuando ambos coincidieron en Madrid a mediados de noviembre. Si bien en esa ocasión intentaron ser precavidos ante el ojo mediático, lo cierto es que no pasó desapercibido para los usuarios en las redes sociales. Si bien no se sabe con exactitud la fecha, todo indicaría que se trataba de la misma noche en que la dupla había salido a cenar antes de que Colapinto viajara al Gran Premio de Las Vegas, donde compitió el último fin de semana de noviembre de 2024.