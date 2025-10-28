El TC ya se palpita en la ciudad de Paraná. La categoría más popular que tiene la República Argentina se instalará el fin de semana en la capital entrerriana para disputar la tercera fecha de la Copa de Oro.

Actividades previas

En el marco de lo que será un nuevo capítulo del TC, la ciudad tendrá distintas actividades antes del inicio del trabajo en pista. El viernes por la tarde, autos del Turismo Carretera se mezclarán con el tránsito paranaense para que la gente pueda disfrutar de un momento único.

Preparan el autódromo de Paraná para recibir al TC: "Está diez puntos"

Puede interesarte

El encuentro

A las 17. 30 horas los pilotos Mariano Werner, Agustín Martínez, Rodrigo Lugon y Gaspar Chansard se encontrarán en la estación de Servicios Shell ubicada en la Av. Laurencena 98 de dicha ciudad.

(Foto: Gentilezas)

Una hora más tarde, desde esa estación, a las 18,30, saldrán los autos del TC a girar por el Parque Urquiza hasta la parte alta de la barranca donde está el Monumento al General Justo José de Urquiza.

El mismo se encuentra en el Boulevard Alameda de la Federación y Enrique Berduc. A los pilotos nombrados se sumarán Norberto Fontana y Juan Cruz Benvenuti para cerrar con una conferencia de prensa junto a las autoridades.

Entre asados, banderas y motores, la pasión fierrera ya palpita el TC en Paraná

Programa educativo

ACTC Educación llegará a la ciudad de Paraná para llevar adelante una nueva edición de la Jornada Mecánica de Vehículos ACTC que se realizará el jueves 30 de octubre en la E.E.T. N°21 “Libertador General Don José de San Martín”, ubicada en Blas Parera 1055.

(Foto: Gentilezas)

Los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, profesionales con amplia experiencia en el automovilismo, serán los encargados de dictar la capacitación que abordará temáticas como la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, la clasificación de tipos de chasis y de sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera, entre otros contenidos técnicos.

Puede interesarte

El viernes 31, en la E.E.T. N°21, lugar donde también se realizará la Jornada Mecánica, se llevará a cabo el Taller de Educación Vial ACTC, de 9 a 13 horas, con la presencia especial de un piloto de Turismo Carretera.

(Foto: Gentilezas)

La capacitación estará dirigida por Diego Garay y Claudio Alonso, quienes evaluarán a los alumnos a través de un test que plantea interrogantes como: ¿Por qué ocurren los siniestros viales?, ¿Cómo prevenirlos y reducir sus consecuencias? y ¿Qué acciones tomar ante una emergencia?

El TC vuelve a Paraná 🔥



🎫 Adquirí tus entradas anticipadas con descuento en https://t.co/S17mCiGgNU 📲

📆 1 y 2 de noviembre

📍 Autódromo Ciudad de Paraná



🏆 Gran Premio Black Series @lusqtoffracing @lusqtoff#ACTC #TCenParana pic.twitter.com/LLr0szvwB9 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 27, 2025

El programa propone reflexionar sobre temas esenciales: el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, la importancia de ser pasajeros conscientes, el respeto por las normas del transporte público y la función de la policía en la investigación de siniestros.

El Gobierno de Entre Ríos declaró, mediante una resolución oficial, que las jornadas y actividades impulsadas por ACTC Educación son de interés educativo provincial.