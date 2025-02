El "Wandagate" tiene cansados a muchos, pero pendientes a todos. Cada novedad que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez o L-Gante es motivo suficiente para estar pegados al celular o al televisor con el fin de ponerse al tanto, aunque luego uno tenga la sensación de que ha perdido mucho tiempo en la novela turca del verano.

Lo cierto es que toda la polémica ha despertado un gran rechazo por Eugenia Suárez, dado que no es la primera vez que queda ubicada como la tercera en discordia de una pareja casada. Primero fue Eugenia Tobal y Nicolás Cabré, luego Pampita y Benjamín Vicuña, y hasta aseguran que hizo lo suyo entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia.

De esta manera, la actriz se ha ganado un gran número de detractores que ahora la llaman "Tatiana", conforme al arquetipo creado por el streamer Martín Cirio, quien se refiere con ese nombre a una mujer que siempre está en interesada en un hombre casado y que, además de "romper" vínculos para alcanzar su objetivo, se victimiza asegurando que "no se había dado cuenta" que tal hombre estaba en pareja o cosas por el estilo.

En este sentido, los creativos internautas utilizaron la inteligencia artificial (IA) para crear una nueva versión de "Reina Gitana", el tema que la China interpretaba en la telenovela Casi Ángeles, colocándole un nuevo nombre: "Reina Tatiana".

quien fue el crack que le hizo este himno a la reina tatiana pic.twitter.com/E1cVVVOekg — . (@skinffy) February 5, 2025

"Reina Tatiana y olé, busco casado y olá, que sea rico y olé, y que sea infiel y olá... Que tenga todo lo que hay que tener: casa de ensueños y mucho poder. Que sea ingenuo y lo pueda engañar, que su fortuna me haga brillar", comienza la primera parte de esta reversión que tiene la voz de la actriz creada con IA.

Y continúa: "Niña narcisa y olé, me gusta el drama y olá, que todos hablen y olé, que su ex sufra y olá. En casa ajena me voy a instalar y con la bendi te voy a casar. Disfruto ver a tu esposa llorar, en dos semanas me voy a tatuar".

Finalmente, cierra: "Y voy por ti casado, no te vas a escapar, que esta Reina Tatiana sabe cómo atrapar. Reina del caos y olé, te manipulo y olá, quiero tu vida y olé, quiero tu fama y olá. Mejor amiga de ti yo seré, cuando de golpe no vas a creer... cuánta maldad se puede tener por ese hombre que quiero obtener. Reina Tatiana, Reina Tatiana eeeoo oooeee, Reina Tatiana, reina del caos, niña narcisa y olé".