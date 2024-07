El tenista húngaro Márton Fucsovics sorprendió en los Juegos Olímpicos París 2024 al explicar por qué tiene tatuado un mate en el brazo.

La periodista Sofía Martínez le hizo una nota al deportista para la TV Pública y cuando le preguntó por qué llevaba en su piel el dibujo de un mate, este respondió: "Amo el mate, lo estoy tomando desde hace tres meses y pienso que mi vida cambió gracias al mate".

¿Por qué el tenista húngaro Márton Fucsovics tiene tatuado un mate 🧉? Aquí la respuesta 👇 pic.twitter.com/Z5TFbEfbUA — VarskySports (@VarskySports) July 28, 2024

Respecto a cómo empezó a beber esta infusión típica de Argentina, el tenista húngaro contó: "Uno de mis amigos me dijo que era muy saludable. Es bueno para el estado de ánimo y me da mucha confianza. Así que me siento mucho mejor desde que tomo mate".

"Sé que no es demasiado popular en Hungría, pero vi que algunos jugadores de fútbol están tomando. Leo Messi lo toma y el futbolista húngaro Dominik Szoboszlai también, y parece que funciona para ellos", agregó Márton Fucsovics respecto a por qué empezó a tomar mate y se lo tatuó en su piel.