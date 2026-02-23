Marcelo Teto Medina decidió abrir su intimidad y compartir con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud. El conductor eligió su cuenta de Instagram para contar cómo avanza su tratamiento contra el cáncer de colon con metástasis en el hígado. Con palabras directas, Medina expresó: “Hola a todos. Quería contarles que ayer terminé con mi quinta etapa de quimioterapia y que la semana que viene voy a comenzar con otra etapa. Es algo difícil de explicar, pero solo sé que tengo que hacerle caso a los médicos. Lo lindo es el cariño de todos, si supieran lo importante que son para mí, juro que cada comentario, cada saludo o pregunta sobre mi enfermedad me hace sentir que no estoy solo. Ya volveré a mi vida normal, pero ahora es tiempo de ser obediente con los médicos”.

Aprovechó ese mensaje para agradecer a quienes lo acompañan y mantienen presente en sus proyectos profesionales. “Agradezco a Crónica tv y a radio Zónica que me tienen en cuenta para seguir trabajando. En estos difíciles momentos, trabajar es sanador. Gracias a la gente y a todos aquellos que siempre estuvieron. Gracias por leerme. Los quiero”, expresó junto a una selfie actual.

A principios de año, Teto Medina comunicó a sus seguidores que recibió el diagnóstico de cáncer de colon. El conductor argentino, de sesenta años, eligió su cuenta de Facebook, donde suma más de ciento sesenta mil seguidores, para dar a conocer la noticia. Expresó su agradecimiento a quienes se interesaron por su salud: “¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”.

El mensaje de Teto Medina al terminar su quinta etapa de quimioterapia: "Gracias por estar" (Instagram)

En ese momento Medina relató que la enfermedad fue detectada tres meses atrás. Habló de una cirugía que calificó como exitosa, y mencionó que los médicos evaluaron realizar una nueva intervención en el hígado. Mientras tanto, el conductor realiza quimioterapia y controles médicos. La incertidumbre sobre el curso del tratamiento convive con la confianza que transmite en cada mensaje. El conductor eligió detallar su estado de salud y el proceso que atraviesa, además de abrirse a las preguntas y el apoyo de su comunidad.

El conductor no abandonó su actividad laboral ni su compromiso con la recuperación de adicciones. Durante el tratamiento oncológico, Medina mantuvo sus charlas en comunidades terapéuticas y el contacto con quienes lo acompañan en ese camino. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, compartió en sus redes, reafirmando el sentido que encuentra en sus tareas actuales.

Teto Medina contó que tiene cáncer de colon con metástasis en el hígado a través de un posteo en sus redes (Instagram)

Horas después del primer anuncio sobre su salud, Medina profundizó en el valor de los afectos y en la importancia de vivir el presente. Reflexionó sobre la necesidad de valorar lo que se tiene: “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en qué nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en qué nos falta”. A sus seguidores, les dejó un mensaje de aliento: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

La respuesta de la comunidad fue inmediata. Los mensajes de apoyo llegaron de todo el país. “¡Gracias por compartir tus pensamientos positivos! Pero además deberías estar rezando mucho por vos y toda la humanidad. Son tiempos difíciles, Teto”, y “Te sigo a diario junto con tu gran obra, nunca bajes los brazos, querido amigo”, sintetizan el aliento de quienes siguen su trayectoria.

El conductor se presenta en redes como operador socioterapéutico especialista en adicciones. Sus seguidores destacan el trabajo que realiza y el modo en que acompaña a personas en procesos de recuperación. El acompañamiento no solo proviene de quienes lo conocen, sino también de colegas y medios que continúan convocándolo.

En paralelo a su proceso de salud, Medina enfrenta una causa judicial. El animador está acusado de abuso sexual y amenazas contra su expareja. En agosto de 2024, el fiscal Marcelo Roma solicitó que Medina sea enviado a juicio oral acusado de abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades y amenazas coactivas contra Mónica Fernández por cuatro hechos ocurridos en 2019.