Desde mediados de septiembre, el fandom y el mundo del streaming no pierden de vista lo que ocurre entre Ángela Torres y Marcos Giles. Lejos de las formalidades de pareja, y mientras transita su soltería, la cantante se volvió protagonista de uno de los vínculos más comentados de las redes. Todo empezó como un juego entre complicidad, tardes de charlas y bromas en las largas jornadas de streaming de Luzu, donde la chispa entre ambos se hizo cada vez más evidente. La química creció capítulo a capítulo y, en la última emisión de Nadie Dice Nada, los protagonistas regalaron a sus fans el momento más romántico y viral, haciendo explotar comentarios y emociones en las redes sociales.

A meses de que los seguidores comenzaran a ilusionarse con ellos, las señales ya no pasan desapercibidas: los conductores y amigos los chicanean en vivo, los chats estallan con cada ida y vuelta, e incluso ya trascendieron imágenes de salidas nocturnas juntos. Ahora, ante la consigna de Nico Occhiato sobre si “pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”, Ángela y Marcos eligieron escribir su respuesta en pizarras distintas. El “sí” de Torres y el “yo también” de Giles terminaron desatando una ovación del estudio y consolidando el shippeo en los clips virales.

Los aplausos y las risas se multiplicaron, mientras la dupla se animó a cruzar la barrera: Marcos, con la naturalidad que lo caracteriza, le dio un beso en la mejilla a Ángela frente a todos, mientras sus compañeros celebraban el momento y las redes se llenaban de mensajes. “Mis papis”; “Me hacen volver a creer en el amor”; “Cierren los cines, esto es una película”; “Que vivan los shippeos reales”; “Necesito que sean pareja ya”, reflejaron el ambiente de euforia y ternura colectiva.

El romance digital entre ambos no es un invento de la última semana. Giles, apodado “El Mito”, exfutbolista con pasado en Claypole y experiencia en Nueva Zelanda e Italia, reconvertido en streamer tras la pandemia, viene lanzando gestos y sorpresas que alimentan la historia. Hoy reparte su simpatía y ocurrencias entre Se Nota Mucho (Vorterix) y su lugar en Nadie Dice Nada, donde desde el primer cruce los seguidores detectaron la química en el aire.

“Primer Beso” entre Ángela Torres y Marcos Giles hoy en #NadieDiceNada. pic.twitter.com/VmqKTbx0Kh — Angela Torres Data (@_angeladata) November 4, 2025

Entre los gestos más comentados se encuentra el desayuno sorpresa que tuvo lugar previo a la salida nocturna de ambos. Una mañana, Marcos llegó al estudio con macarrones, el dulce favorito de Ángela, quien no pudo ocultar la sonrisa ni la sorpresa en vivo. Más tarde, entre anécdotas y confesiones de cine, Marcos contó que uno de sus filmes preferidos es El Viaje de Chihiro, y Ángela mostró que su fanatismo es tal que tiene tatuada a la protagonista, sumando una coincidencia más a la ya larga lista de guiños compartidos.

En las transmisiones siguientes, el coqueteo se transformó en declaración cuando Giles ingresó al estudio con un disfraz de oso, portando flores y una remera con la frase “No me olvides”, haciendo un guiño implícito a uno de los temas más conocidos de Torres. El gesto desató carcajadas, ovación en el piso y fragmentos virales en redes, donde cientos de usuarios se sumaron a pedir formalización y expresar apoyo incondicional a la dupla.

Mientras algunos intentan minimizar la conexión y otros fantasean con un romance a la vista, el magnetismo entre Ángela y Marcos se mantiene protagonista en cada streaming. Las miradas, los besos en la mejilla, los regalos pensados y la complicidad fuera de cámaras convierten a la dupla en la pareja más shippeada del momento, y demuestran que el amor puede nacer en la era digital, entre memes, pizarras y la espontaneidad de hacer contenido en vivo.