La nieve tiene algo que hipnotiza, tanto a humanos como animales. Cuando caen los primeros copos, pocos se resisten en inmortalizar el momento. Otros se apresuran en abrigarse bien para jugar con ella. Y a los gatos les llega a gustar igual o más que a sus dueños, de acuerdo con un video que se ha vuelto viral en redes sociales.

En el clip, se observa a un gato negro y blanco entusiasmado con la nieve, que cae en pocas cantidades. En el momento de la grabación, apenas unos copos y no termina de cuajar.

Sin embargo, el felino no puede estar más contento. No para de saltar, intentando atrapar algún copo, aunque por mucho que lo intenta no lo consigue. No pasa nada, porque no puede estar más feliz.

He is so happy 🥺 pic.twitter.com/NVISq8nmIG — Why you should have a cat (@ShouldHaveCat) December 3, 2023

Ese es el comentario más repetido por los internautas, tanto como por el perfil que ha colgado el vídeo (dedicado a contar las aventuras de los gatos), como por el resto de usuarios. "Gato jugando con la nieve, gato feliz", asegura uno. "Qué imagen tan bonita", añade otro.

Además de comentar la divertida escena, otros han querido compartir la reacción de otros felinos cuando ven por primera vez la nieve o cuando pueden jugar con ella. La respuesta es la misma: felicidad y alegría.