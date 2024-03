Gary Goldsmith debutó en el programa televisivo británico Celebrity Big Brother el lunes 4 de marzo por la noche, y al hacerlo se convirtió en una suerte de portavoz de la realeza, una adición (no deseada) al equipo de relaciones públicas del palacio de Kensington.

A medida que la emisión fue avanzando, Goldsmith no tardó en dar su opinión informada con respecto a la brecha entre los Sussex y el resto de la familia, pronunciándose sobre cómo se relacionan los residentes de Montecito con el núcleo duro de la familia real. Y al hacerlo le lanzó una indirecta a Harry y Meghan por "atacar" a su sobrina, afirmando que el príncipe Harry “le hizo la jugarreta a su familia”: “Me enojé bastante cuando atacaron a mi preciosa sobrina, que no podía defenderse”.

En su debut en el reality, Goldsmith hizo un esfuerzo claro por posicionarse como gran conocedor de la realeza, presentándose ante los telespectadores como el "tío de Catherine Middleton, la futura reina de nuestro país y actual princesa de Gales". Evidentemente, su estrategia de presentación también incluía un interés por demostrar que mantiene una relación cariñosa y cercana con su sobrina. Así la definió: "Es sencillamente perfecta".

Gary Goldsmith en una imagen promocional del programa. RAY BURMISTON

No obstante, la cuestión sigue siendo si la aparición de su tío en un programa nacional podría ser compatible con los deseos de la princesa convaleciente. El Sr. Goldsmith se aseguró de mencionar que había tratado el tema con su hermana mayor, Carole Middleton, pero no es lo mismo hablarlo que contar con su aprobación. No cabe sino preguntarse cómo fue de veras aquella conversación.

En sus declaraciones a The Sun, Goldsmith manifestó haber dejado claro a Middleton que no tenía intención alguna de provocar más estrés o ansiedad a la familia mientras Kate se recuperaba. “Hablamos de Kate, dado todo lo que está pasando”, afirmó.

Y continuó: “Están pasando muchas cosas en la familia en estos momentos. Así que ahora mismo tiene muchísimo que hacer, es bastante estresante. Lo último que haré será estresarlos”.

Claramente, Goldsmith era consciente del posible impacto negativo para su familia por aparecer en la televisión. Pero, al mismo tiempo, parecía tomarse a broma la pregunta de si su sobrina vería el programa.

Así reaccionó en televisión: “Si lo hace, imagino que será escondiéndose detrás del sofá… se lo pasarán bien en casa, eso lo puedo garantizar”. Precisamente en un momento en el que lo ideal para la princesa sería contar con el apoyo de una familia discreta, su astuto tío parece estar capitalizando su relación con ella y con el resto de la realeza.

Goldsmith se ha definido a sí mismo como una especie de inconformista, asegurando que vivir con él es “una absoluta pesadilla" en su paso por el programa. Y remarcó: “por algo me he casado cuatro veces”. Además, tiene un historial un tanto dudoso que incluye haber sido condenado en 2017 por agredir en la calle a su entonces esposa en plena borrachera.

El resumen del programa que se emitirá cada noche en ITV será sin duda una preocupación en el palacio de Kensington, ya que los responsables de relaciones públicas esperan que su periplo televisivo se salde sin incidentes. La dificultad, tal y como señala Angela Levin en The Sun, reside en que todo lo que diga Goldsmith repercutirá en su sobrina, tanto si esa es su intención como si no. Al fin y al cabo, Kate parece ser su garantía.

Dónde está Kate

Mientras tanto, en los últimos días la princesa de Gales ha sido fotografiada por primera vez desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero, y algunas fuentes cercanas a la realeza dan a entender que en algún momento podría hablar abiertamente sobre lo que ha vivido desde principios de 2024.

En las fotografías publicadas por el medio estadounidense TMZ puede verse a Kate ocupando el asiento del copiloto de un Audi 4x4 conducido por su madre, Carole, en las inmediaciones de Windsor. Llevaba unas maxi gafas de sol y un jersey oscuro de cuello alto. Las imágenes han provocado un revuelo en todo el mundo por ser las primeras de la princesa de Gales desde que asistió, junto al resto de la familia real, a la misa de Navidad en Sandringham.

Según el palacio de Kensington, es poco probable que retome sus obligaciones hasta pasada la Semana Santa. Asimismo, se han esforzado por poner de relieve el deseo de la princesa por mantener la privacidad de su información médica, añadiendo que únicamente comunicarán cualquier novedad médica sobre su evolución cuando esta sea relevante.