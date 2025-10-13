Manuel David Valverde Rodríguez, ciudadano peruano con orden de captura nacional e internacional por su presunta vinculación con el triple femicidio narco de Florencio Varela, difundió un video en el que niega cualquier relación con los hechos y asegura que el día del crimen se encontraba en Trujillo, Perú, aquejado de un problema de salud.

En el material audiovisual, el tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se dirige a los medios de comunicación y afirma que las acusaciones en su contra son falsas. “Señores periodistas, muy buenos días. Quien les habla en esta oportunidad soy Manuel David Valverde Rodríguez (...). Esto es para desmentir lo que aduce la prensa de Buenos Aires, Argentina, que dice que uno es un narcotraficante, un delincuente. Yo acá tengo los medios probatorios”, expresó.

Durante su declaración, el hombre mostró documentos que, según él, demuestran su inocencia: un certificado de trabajo que acredita que se encontraba trabajando en una empresa china de construcción en la ciudad del Cusco desde el 27 de febrero hasta el 4 de agosto, además de boletas y un certificado médico que respaldarían su presencia en Perú durante las fechas en que se produjo el crimen.

Valverde Rodríguez insistió en que el 18 de septiembre, él se hallaba en Trujillo pasando un control ocular en una clínica, lo que —asegura— puede comprobar con documentos oficiales. “Hasta esa fecha me encontraba en la ciudad de Trujillo”, explicó frente a cámara.

Asimismo, agregó que el 19 de septiembre, el día en el que fueron secuestradas las víctimas, se encontraba realizando compras en la avenida Perú, en Trujillo, y que existen videos que lo prueban. “Tengo boletas, tengo videos, medios probatorios con los cuales puedo desmentir eso”, afirmó.

El hombre sostuvo que nunca ha estado involucrado en actividades delictivas y que su vida ha transcurrido en el ámbito laboral. “He trabajado toda mi vida. Nunca he estado inmerso en actos delictivos, así como lo pronuncian ellos”, declaró mientras mostraba los documentos.

Finalmente, Valverde Rodríguez pidió que sus declaraciones sean tomadas en cuenta por las autoridades argentinas y aseguró que su intención es “contribuir con la investigación” y limpiar su nombre. “Hago todo esto para poder desmentir y ayudar en la investigación que se está realizando en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Eso es todo”, concluyó.

El video comenzó a circular en redes sociales y medios digitales durante las últimas horas. Mientras tanto, la Justicia argentina mantiene activa la orden de captura internacional de Valverde Rodríguez.

Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional emitida por el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, luego de que una testigo lo ubicara en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

Celeste Magalí González Guerrero, quien vivía en la casa donde se cometieron los crímenes, contó que vio llegar a las víctimas sonrientes y que su pareja mató a una de ellas porque se quiso escapar. También detalló cuál fue el orden de los femicidios y el presunto móvil (el robo de cocaína). También precisó el dinero que se pagó para torturarlas y asesinarlas, que los homicidios se transmitieron en vivo y que pidieron hamburguesas para comer cuando terminó todo.

La mujer dijo que Valverde fue “uno de los sujetos que tenían guantes de látex”, a los que vio cuando les dejaba su casa a los presuntos narcos: les alquiló la propiedad por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó en el triple crimen.

Si embargo, días atrás se conocieron imágenes de videos que captaron la salida exprés del país, el 28 de agosto pasado, de Pequeño J junto a dos hombres, y su regreso 48 horas después con solo uno de esos acompañantes.

Según los investigadores, eran sus tíos, Manuel David “Chuman” Valverde Rodríguez, y Luis Valverde, su hermano.

En las imágenes, “Chuman” es el que lleva el piluso, el alto y flaco. El recorrido de la vuelta también quedó registrado por las cámaras del lugar. Fue el 30 de agosto, entre las 20 y la medianoche. Allí, a Pequeño J se lo ve bajando una escalera mecánica a las 21:27, con la misma ropa de dos días antes, otra vez la mochila negra y, en esta oportunidad, un morral adicional.

Esta vez caminaba junto al hombre de la gorra clara, pero “Chuman”, el del piluso verde, no estaba con ellos.