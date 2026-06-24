Después de semanas marcadas por rumores, gestos de complicidad y momentos románticos entre Mariela Prieto y Emanuel Di Gioia, y tras la confirmación pública de la separación por parte del Turco García, el exfutbolista ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para encontrarse cara a cara con su expareja.

La llegada de Claudio “El Turco” García se dio en medio de la controversia por la proximidad entre Mariela y Emanuel, quienes incluso compartieron un beso durante una dinámica del programa. Esta situación generó tensión, derivando en una discusión entre Mariela y Cinzia Francischiello a raíz de los comentarios surgidos sobre la relación entre Prieto y el mecánico de San Martín.

Durante su visita, García sorprendió al saludar primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello antes de acercarse a Mariela. Al dirigirse finalmente a su expareja, le expresó su aprecio por verla participando en el juego y le aseguró conocerla en todas sus facetas. “Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo, y a continuación saludó a Sebastián Cola con elogios.

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El exfutbolista también aprovechó para manifestar su afecto hacia Claudio Paul Caniggia, padre de Charlotte Caniggia, presente en la casa. Más tarde, volvió a dirigirse a Mariela y destacó el apoyo que ella le brindó en los momentos más difíciles de su vida. “Si no fuese por vos, yo estaría muerto por mis adicciones. Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”, expresó. Antes de despedirse, García fue contundente: “El baile no me gustó nada”.

Mientras que dentro de la casa los demás participantes celebraron el encuentro con Mariela, en el exterior quedó la percepción de que la relación sentimental entre ella y García finalizó, pese a mantener un vínculo cordial.

El CONGELADOS del TURCO GARCÍA en #GranHermano:



-Frío mensaje a Mariela

-Saludó con la mejor a Andrea, Cinzia, Zilli

-Ignoró a Ema

-Remató diciendo NO ME GUSTÓ UN CARAJO EL BAILE

-Cola lloró más que Mariela pic.twitter.com/bSEbMxxn6D — emi (@eeemiliano) June 24, 2026

Días atrás, Prieto se había referido a su acercamiento a su compañero de juego. La participante rompió el silencio en medio de bromas y miradas del resto de los jugadores. Durante la transmisión en vivo por Telefe, Prieto respondió a las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes no disimularon la curiosidad sobre el vínculo que mantiene con Emanuel, después de que ambos protagonizaran un beso en una prueba y compartieran un baile donde se los vio especialmente cercanos. La conversación giró rápidamente hacia el plano personal, y la participante no evitó las definiciones.

Consultada por el conductor, Mariela Prieto decidió hacer pública su situación sentimental. “Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada”, aclaró ante la insistencia del conductor. “Estoy en pareja, pero no me casé”. Esa afirmación llegó apenas días después de que el propio Turco García confirmara la separación, detallando que el vínculo se había disuelto en diciembre del año pasado. La declaración de Mariela, emitida en vivo, reforzó la versión que el exfutbolista ya había hecho pública fuera del reality.

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El eje de la charla giró en torno al vínculo construido entre Mariela y Emanuel di Gioia. Los compañeros señalaron la buena relación entre ambos, que ya había quedado en evidencia con el beso compartido en una prueba de la casa y un baile donde se mostraron muy cercanos.

Mariela describió a Emanuel como “un hombre hecho y derecho, un chico de códigos, un chico de barrio”. La referencia despertó comentarios y sonrisas, y hasta se sumó el apodo de “el capitán”, que generó chistes internos entre los participantes.

Yanina Zilli volvió a mencionar la figura del Turco: “Va a venir a acá a Gran Hermano a golpear la puerta. En cualquier momento”. Los comentarios, siempre en tono de broma, funcionaron como telón de fondo para el intercambio entre Mariela y Emanuel. Sin embargo, Mariela reconoció que al ingresar en la segunda etapa del programa se sintió “a la deriva” y que Emanuel le brindó apoyo “sin pedir nada a cambio”.