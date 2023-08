Los restos de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió al ser asaltada y arrastrada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, fueron velados en la casa de su padre, y enterrados este mediodía en el Cementerio Municipal situado en la localidad de Remedios de Escalada.

Entre aplausos y pedidos de justicia de familiares, vecinos y compañeros de la escuela, el féretro con los restos de la víctima fue retirado a las 12.50 de la vivienda se su papá, ubicada en la calle Itapirú al 4300, de Lanús, donde se realizó el velatorio durante la madrugada. Mientas el coche fúnebre se dirigía hacia al cementerio, decenas de personas se encaminaron detrás acompañando a pie y en silencio su paso.

El cortejo hizo una parada en la escuela Almafuerte N° 60, ubicada a media cuadra de donde la niña fue asaltada ayer a la mañana, donde se encontraban las autoridades del establecimiento, el personal docente y alumnos con globos blancos que decían "Justicia por Morena".

Durante las primeras horas de la mañana, Hugo Domínguez, el padre de Morena, habló los medios de comunicación y solicitó la presencia de la madre de su hija para que la menor pueda partir en paz. "Que venga a despedirla porque no quiero que mi hija se vaya así. No le voy a hacer nada. Que vengan su abuela y su abuelo. Necesito que vengan por Morena", suplicó entre lágrimas.

El pedido de justicia.

Uno de los hermanos de Morena, Bruno, manifestó entre lágrimas que "era una chica muy buena, era un pan de Dios" y que cuando ocurrió el asalto él dormía en la casa de su papá mientras que su hermana estaba al cuidado de sus abuelos maternos. "Yo la verdad estoy muy mal, perdí a mi hermana. Todavía no comí, no dormí, pensando en que no voy a tener más a mi hermana. La verdad voy a extrañar todo, si ella era mi vida", expresó el joven.

Antonia, la abuela de Morena Domínguez, reclamó a la dirigencia política que "se ocupen de solucionar la inseguridad", ya que subrayó que "no se puede vivir más así". "Por favor, que se ocupen de solucionar el tema de la inseguridad. No se puede vivir más así. ¿A quién hizo daño esta nena para que la golpeen así por una mochila, por un celular?", planteó la mujer.

En declaraciones a la prensa, Antonia definió a Morena como "una nena tranquila, de la casa, no andaba en la calle". "Merecemos estar en nuestras casas tranquilos. Un chico merece salir de su casa y llegar al colegio y poder volver", añadió y contó que "algunos políticos se comunicaron" con la familia, aunque evitó dar nombres.

Morena Domínguez fue abordada por dos jóvenes en moto que le robaron la mochila y la golpearon. La niña quedó mareada y tendida en el asfalto. Posteriormente falleció en un hospital cercano por un paro cardiorrespiratorio. Vecinos denunciaron que la ambulancia demoró 40 minutos en llegar para asistirla.

El adiós a la niña.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de este miércoles en la calle Molinedo al 3.200, a metros de la Escuela Almafuerte, número 60, en la zona de Villa Diamante, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Según puede verse en videos registrados por cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes se acercaron, la abordaron y le sacaron el celular a la pequeña y, mientras eso ocurría, le pegaron en la cabeza.

Testigos del hecho llamaron al 911 mientras trataban de asistir a la nena y personal del Comando Lanús (C14) y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y constataron que se encontraba inconsciente en el piso. Los médicos le realizaron tareas de reanimación y la trasladaron al Hospital Evita, donde 20 minutos después se comprobó que había fallecido.

El director del centro asistencial, Javier Maroni, confirmó que la niña sufrió "un traumatismo cráneoencefálico grave", además de heridas en distintas partes del cuerpo. Señaló que la nena fue reanimada con éxito en un primer momento, pero luego sufrió un paro cardíaco, que provocó su deceso.

En un primer momento, la Policía Bonaerense detuvo a dos jóvenes de 14 y 19 años que se creía que habían participado directamente en el hecho. Asimismo, secuestraron una moto en la que se sospecha se habrían movilizado los asaltantes. Más tarde, se confirmó el arresto de otros cinco jóvenes acusados de integrar una banda que utilizaba tres motocicletas para concretar distintos asaltos, entre ellos dos hombres de 25 y 28 años.

Miguel Madariaga, uno de los detenidos, tenía tres causas previas con el mismo modus operandi de salir a robar con motos robadas. En 2015 se lo había detenido por circular en zona sur con una moto robada anteriormente en la Ciudad de Buenos Aires.