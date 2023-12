Cristian “Catu” Leguizamón, de 42 años, cerca de las 16:00, publicó un emotivo mensaje dirigido hacia su club en su cuenta de Facebook, que recibió miles de comentarios tras el desenlace fatal del simpatizante.

El hincha del club santafesino que el vieres por la tarde perdió la categoría en el fútbol argentino llevaba días posteando en Facebook a la espera del partido. Tal es así, que su última publicación en Facebook relata su deseo porque el club se mantenga en primera división.

“Llegó la hora... Colón - Gimnasia. No van a ser sólo 11 tipos corriendo atrás de una pelota. Nosotros vamos a estar como siempre empujando contra el arco rival en medio de ansiedad, nervios y locura producto de este amor que no tiene límites”, empezó su mensaje.



“Por ustedes y por nosotros, dejen la vida. Es hoy. Por la gente, por los colores. Ya no hay excusas. Vamos a estar todos ahí apoyándote a lo Colón, con sufrimiento pero siempre alentando. Vamos a dejar la vida."

“Como nosotros entendemos a ustedes, queremos que nos entiendan a nosotros y que salgan a matar por la camiseta, a jugar con el corazón, a dejar la vida por los colores. Queremos que al pisar el césped, le falten el respeto al rival, que ellos tengan miedo por sus ganas de ganar”, continuó.



“Dios les dio dos huevos y les pedimos que se los estrujan para poder darle una alegría a esta gente. Les pedimos que piensen en la gente, que jueguen con la cabeza, con el corazón y huevos. Por el hincha, por la historia. Por el club Colón, por Santa Fe, déjennos en Primera”, cerró su publicación “Catu” Leguizamón, acompañado de fotos y videos del club.corazón, ustedes pueden. Sepanlo. Creanlo. Ustedes pueden”, agregó.